Bel20 breekt door 4.000 punten

De Bel20 heeft op de eerste beursdag van het jaar de kaap van 4.000 punten gerond. Dat beursoptimisme kan nog even doorgaan, maar op langere termijn is voorzichtigheid de boodschap, luidt het bij beursexperts.

Voor de derde keer op korte tijd ging de Bel20 donderdag boven 4.000 punten. Maar voor het eerst sinds 12 maart 2018 slaagde de Brusselse beursgraadmeter erin om ook bij de slotbel deze symbolische kaap te ronden. De Bel20 eindigde 1,5 procent hoger op 4.015,93 punten.

'Het sentiment is sterk, iedereen vergeet de zorgen', verwoordt analist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis het huidige optimisme op de beurzen. 'De laatste zware beurscorrectie was van augustus, toen beleggers pessimistisch waren over de handelsoorlog en de brexit. Vandaag is rond beide thema's zeker nog niet alles opgelost, maar het gaat in beide gevallen de goede richting uit. Tegelijk zien we wereldwijd de macro-economische indicatoren verbeteren, waardoor de recessievrees naar de achtergrond is verwezen.'

Internationale hausse

De nieuwe mijlpaal voor de Bel20 maakt dus deel uit van een internationale beurshausse. In Parijs ging de CAC40-index vandaag boven 6.000 punten. En de Stoxx600 zette - intraday - met 420 punten een nieuw record neer, net beter dan de pieken van de precrisisjaren 2000 en 2007. Het Bel20-record van 4.756 punten van mei 2007 blijft daarentegen nog ver weg.

'De banken maakten in 2007 40 procent uit van de Bel20-index. De ontmanteling van Fortis - Ageas is goed voor 20 procent van het vroegere Fortis - en de implosie van Dexia sloegen een gat in de Bel20 dat je moeilijk krijgt goedgemaakt', zegt Casselman.

Als we in de overdrijvingsfase belanden, dan kan de Bel20 dit jaar zijn record van 2007 verbreken. Patrick Casselman Analist BNP Paribas Fortis

Toch is het volgens de analist van BNP Paribas Fortis niet onmogelijk dat dat 13 jaar oude Bel20-record in de loop van 2020 aan diggelen ligt. 'Daarvoor is er nog een stijging nodig van 19 procent en dat is niet ondenkbaar als we in de zogenaamde overdrijvingsfase belanden. Het zal dan wel in de eerstvolgende drie à vier maanden moeten gebeuren. Trends zijn moeilijk te breken en iedereen springt nu op de beurstrein. Mochten we het record voor de Bel20 breken, dan zou dat wel een duidelijk signaal zijn om te verkopen.'

Overdreven optimisme?

Casselman denkt dat de beurzen het in de tweede helft van 2020 moeilijker zullen hebben. 'De problemen zijn niet weg. Verschillende risico's kunnen opduiken. Ik denk maar aan de impact van mogelijk verder oplopende langetermijnrentes op de beurzen. De correctie die we in 2018 op Wall Street zagen, was ook het gevolg van oplopende rentes', vervolgt Casselman.

Sinds het dieptepunt in augustus steeg de Belgische tienjaarsrente met 50 basispunten om weer boven 0 uit te komen.

Het optimisme lijkt ons overdreven. Dit is geen pleidooi om uit aandelen te gaan, maar om realistisch te zijn over de verwachtingen. Werner Wuyts Analist Dierickx Leys

Werner Wuyts van de privaatbank Dierckx Leys vindt het beursoptimisme overdreven. 'Het sentiment kan verkeren. Amper een jaar terug zaten de beleggers in zak en as en kelderden de beurzen op kerstavond. Vandaag lijkt het optimisme ons overdreven. Dit is geen pleidooi om uit aandelen te gaan, maar om realistisch te zijn over de verwachtingen. Het beursjaar 2020 zal niet zo goed zijn als 2019.'

Realitycheck