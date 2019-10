Bel20 kent beste beursdag sinds begin dit jaar

Beleggers leggen al hun hoop in een dubbele deal: een voor de brexit en een voor de handelsrelaties tussen de VS en China.

De Bel20 sloot vrijdag af met een winst van 1,9 procent tot 3.727,9 punten. Dat is de beste beursdag sinds 4 januari 2019. De Euro Stoxx50, de beursgraadmeter voor de eurozone, won zelfs 2,2 procent. Op Wall Street gaat het feestje verder: de Dow Jones noteert 1,8 procent in de plus.