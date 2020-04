Bel20 kent beste beursweek in elf jaar

De Goede Week voor Pasen was voor de Bel20 de beste week in een decennium.

De sterindex gaat het verlengde Paasweekend in met een weekwinst van 8,2 procent. Een koerssprong die we niet meer zagen sinds 2009. Een tijdelijke opvering of ligt de bodem achter ons?

Qua symboliek kan het tellen. De Brusselse beurs kende tijdens de Goede Week voor Pasen een buitengewoon goede week. De Bel20 klokt af op een weekwinst van 8,2 procent. Het is van maart 2009 geleden dat de graadmeter nog zulk een krachttoer neerzette.

'Beleggers zien weer licht aan het eind van de tunnel', verklaart Patrick Casselman, de aandelenspecialist bij BNP Paribas Fortis. 'De markt begint vooruit te lopen op het einde van de lockdowns. De berichten dat Oostenrijk en Denemarken als eerste landen hun maatregelen versoepelen hebben een aanmoedigend effect. Dat ook de economie in Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak, terug up and running is, voedt de beleggershoop'.

Vasgoedvennootschappen Aedifica en WDP zijn sinds het dieptepunt op 17 maart het forst gestegen (zie grafiek). Alleen Proximus nam niet deel aan de remonte. Het aandeel werd dan ook in de weken voordien, toen de verkoopgolf het hevigst was, fors ingeslagen en viel daarna ten prooi aan winstneming.

Scherpe 'V', grillige 'W' of diepe 'U'?

De vraag is of het beursoptimisme gerechtvaardigd is. Met een opvering van 21 procent sinds het dieptepunt midden maart, zit de Bel20 volgens de strikte definitie opnieuw in een stierenmarkt. De scherpe remonte volgt op een ongezien scherpe en snelle daling. De Bel20 verloor tussen 17 februari en 17 maart liefst 43 procent in de steilste crash in de beursgeschiedenis. 'Als dit herstel zich doorzet en we niet terug richting dat soort dieptepunten trekken, zitten we inderdaad in een stierenmarkt', aldus Casselman. 'Maar dit kan net zo goed een tijdelijke opvering zijn in een langdurige berenmarkt.'

Als we de financiële crisis van 2008 als vergelijkingspunt nemen, is het niet uitgesloten dat de beurswinst van de afgelopen weken een zogenaamde 'dode kat'-sprong is. In oktober 2008 crashte de beurs bij de val van Lehman Brothers om in november 2008 weer fors te stijgen en uiteindelijk pas in maart 2009 de échte bodem te bereiken. Een dal waaruit de beurzen pas vijf jaar later weer rechtkropen. 'Belangrijk verschil is dat deze crisis een externe oorzaak heeft en niet inherent is aan het systeem', zegt Casselman. 'De markten kijken nu duidelijk al ver vooruit en dat was toen niet het geval.'





Bedrijfswinsten

Juist omdat deze crisis geen voorgaande kent, blijft het moeilijk om de juiste waardering te plakken op bedrijven. 'De waarschuwingen van bedrijven over de impact van het virus lopen in lange drommen binnen', zegt Casselman. Maar veel verder dan de melding dat het virus op de winst zal wegen, gaan ze op dit moment niet. Geen enkel bedrijf kan al duidelijk becijferen wat die impact zal zijn. De visibiliteit blijft dus zeer laag. Voor heel wat bedrijven moeten beleggers dit jaar rekening houden met een winstval van 20 procent of meer.'



De winstramingen die beursanalisten voor de komende jaren hadden gemaakt mogen grotendeels de vuilbak in. 'Want zelfs wanneer de storm is gaan liggen zullen we niet terug op de winstniveaus komen van voor de corona-uitbraak', zegt Casselman. 'We verwachten dat we maar teruggaan naar winstniveaus die op twee derden liggen van het vroegere niveau omdat we rekening dienen te houden met een sterk aangetaste economie en een hogere werkloosheid.'



Analisten verlagen dan ook aan de lopende band hun koersdoelen en passen hun waarderingsmodellen zo goed en zo kwaad als mogelijk aan. Op basis van die lagere winstmodellen zijn aandelen helemaal niet zo goedkoop meer als vaak wordt aangenomen. Als we de S&P 500 als voorbeeld nemen, zakte de koers-winstverhouding op het dieptepunt naar 13 keer de verwachte winst, ten opzichte van 19 keer de verwachte winst vóór de corona-uitbraak.

Analist Jonathan Golub van Crédit Suisse haalde de rekenmachine boven en paste de koers-winstverhoudingen aan aan de nieuwe waarderingsmodellen. Daaruit blijkt dat S&P-500-aandelen nu opnieuw aan zowat 19 keer hun verwachte winst noteren. Ze zijn dus verhoudingsgewijs net zo duur nu als voor de coronacrash.



TINA

Net als in de bekende ballade 'Four seasons in one day' van Crowded House, maakt de beurs in ijltempo een cyclus door die normaal vele jaren in beslag zou nemen. 'In één week gingen we van een beurs die leek op 1929 naar een beurs die lijkt op 1999', tweette Wall Street Journal-columnist Morgan Hausel donderdag. Dat maakt de markt buitengewoon grillig en moeilijk voorspelbaar.