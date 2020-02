Bel20 kent beste dag in dertien maanden

De Europese beurzen leggen nieuwe onheilsberichten over het coronavirus naast zich neer. De Bel20 wint 2,4 procent. 'Iedereen staat klaar om de dip te kopen.'

De onheilspellende krantenkoppen over de 20.000 besmettingen met het coronavirus steken schril af tegen de koerstabellen. De beurzen zijn dinsdag in bloedvorm met gemiddelde winsten van 1,50 procent op de Euro Stoxx50 .

De Bel20 is - ondanks de eerste Belgische besmetting met het virus - de primus in Europa. De sterrenkorf wint 2,3 procent. Dat is de sterkste koerssprong sinds 4 januari 2019. Galapagos en Aedifica zetten in die stijgende markt nieuwe records neer.

We zitten in een rare situatie, waarbij niemand de dip wil missen. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

'We zitten in een rare situatie waarbij niemand de dip wil missen', zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis. 'Het koersverlies van vorige week wordt als een koopgelegenheid gezien. Er is veel geld in de markt om bij de minste koersdaling opnieuw naar aandelen te vloeien.'

Een andere winnaar in Brussel is Barco . De beeldschermenproducent geldt als winnaar van het coronavirus. 'De Chinezen zullen op korte termijn meer aan videoconferencing doen in plaats van fysiek te vergaderen, zegt Stefaan Genoe van Degroof Petercam. 'Dat kan de vraag naar Barco's vergadersysteem Clickshare doen toenemen.'

SARS

Het coronavirus heeft een beduidend korter paniekeffect op de beurs dan het SARS-virus in 2003. Toen waren er minder besmettingen maar was de sterftegraad hoger: 10 procent bij SARS tegen 2 procent bij corona.

Bij SARS bereikte de beurs haar dieptepunt toen het aantal patiënten niet meer aangroeide. Dat punt hebben we met corona nog niet bereikt, al lijken de markten te denken van wel, zegt Gijsels. 'Nieuwe verkoopgolven zijn mogelijk als het aantal besmettingen blijf toenemen. Maar ook die zullen dan allicht als koopmoment aanzien worden.'

Corona: laatste statistieken Aantal besmettingen : 20.696 - waarvan 2.790 in kritieke toestand

427 sterfgevallen (425 in China, 1 in Hongkong, 1 in de Filippijnen)

730 genezen patiënten

Besmettingen vastgesteld in 28 landen

Incubatietijd: 2-14 dagen (gemiddeld 5,2 dagen)

71% van de patiënten is mannelijk

Leeftijd van de patiënten tussen 2 en 74 (mediaanleeftijd bedraagt 45 jaar)

Op het hoogtepunt van SARS leverden de Aziatische indexen tot 15 procent in. Nu is het koersverlies veel geringer. In China ging er maandag 9 procent van de koersen. Daarvan is alweer 3 procent ingelopen.

Grondstoffen

Op de aandelenmarkten mag de risicoappetijt groot zijn, op de grondstoffenmarkten is dat niet het geval. De basismetalen en de olie blijven onder druk staan. De prijs van koper daalt al 14 dagen op rij. 'Nooit eerder hebben we een dergelijke verliesreeks gezien', zegt Gijsels.