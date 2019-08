Bel20 kent beste dag in twee maanden

Onder impuls van de bankaandelen, kende de Bel20 met een winst van 1,6 procent de beste dag sinds 16 juni. Aedifica was voor het eerst (even) 100 euro waard.

Beleggers zetten op de laatste dag van de week de zorgen over de handelsoorlog, Argentinië, Hongkong en bovenal de staat van de wereldeconomie even opzij.

De Bel20 genoot volop mee en trok 1,6 procent hoger tot 3.498 punten. Op Telenet (-0,3%) na, trokken alle indexleden gingen hoger, zelfs de producent van roestvrij staal Aperam (+0,7%). Dat aandeel knipte nochtans een kwartaaldividend van 0,44 euro bruto.

De sterindex werd op sleeptouw genomen door de financiële zwaargewichten ING (+3%, 8,58 euro) en KBC (+2,5%, 52,2 euro). Net voor de middag zag het er nochtans erg slecht uit dat voor de financiële sector. De Europese bankensector dook plots 1 procent lager. KBC ging zelfs even 4,5 procent onderuit en dook even onder 49 euro, voor het eerst sinds 2006.

Galapagos zat daarentegen de hele dag in de plus en eindigde met een winst van 1,6 procent tot 154,84 euro. De aanvraag die de biotechspeler en Gilead Sciences hebben ingediend om het reumamiddel filgotinib op de markt te brengen is door de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA aanvaard. Dat maakte Galapagos donderdagavond bekend. ‘Een nieuwe mijlpaal. Trots!’, twitterde CEO Onno Van de Stolpe.

Volgens Sandra Cauwenberghs, aandelenanaliste bij KBC Securities, was het nieuws weinig verrassend en is de positieve beursreactie van vooral psychologisch. 'Het is een nieuwe mijlpaal en voor sommige beleggers is dat een reden om te kopen', zegt Cauwenberghs.

De analiste denkt ook te weten waarom de aanvraag in Europa eerder is gedaan dan in de VS. 'Europa is meestal wat trager met het geven van een goedkeuring. Ik vermoed dat ze de aanvraag hier eerder hebben gedaan, zodat het medicijn in Europa op hetzelfde moment kan worden goedgekeurd als in de VS', klinkt het. Cauwenberghs verwacht dat het middel in 2020 op de markt zal komen.

JPMorgan krikte het koersdoel voor Galapagos op van 165 naar 170 euro. Het advies blijft ‘kopen’. Citadel staat aan de andere kant: dit hefboomfonds nam een shortpositie van 0,5 procent, leren gegevens op de website van FSMA.

100 euro

Elia had een moeilijkere dag en verloor 1,2 procent tot 73,6 euro. Citigroup is een beetje op de hoogspanningsnet uitgekeken, want de bank verlaagt haar advies van 'kopen' naar 'houden'. Volgens analist Akhil Bhattar is de groei voor het bedrijf nog niet voorbij, maar die groei is inmiddels wel in de koers verwerkt. De koers van Elia is dit jaar al met meer dan 28 procent gestegen. Vrijdag brokkelt het aandeel met 0,5 procent af. In totaal heeft Elia vier koopadviezen en twee houdadviezen. De netbeheerder telt geen verkoopadviezen op zijn naam.

Melexis ging 4,4 procent hoger tot 55,4 euro. De chipmakers deden het goed na beter dan verwachte cijfers van de Amerikaanse chipspelers Applied Materials en Nvidia.