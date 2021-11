Bel20 kijkt terug op beste oktobermaand sinds 2015

Aperam was in oktober de grootste stijger, Telenet de grootste daler.

Ondanks oprukkende energiekosten en inflatiezorgen kon de Bel20 met een stijging van 3,4 procent de beste oktobermaand in zes jaar neerzetten.

Oktober maakte zijn naam als volatiele beursmaand helemaal waar. Maar ondanks de toenemende zorgen bij bedrijven over snel stijgende kosten voor grondstoffen, transport en verpakkingsmateriaal, bleef het sentiment op de beurzen sterk. Na een zwak september kan de Bel20 kan met een winst van 3,4 procent zijn beste oktobermaand in zes jaar voorleggen. Vorig jaar in dezelfde maand speelde de index nog 5,8 procent kwijt.

3,4 procent Bel20 De Brusselse index kende een sterk oktober.

In de VS is de koerswinst nog sterker: daar sloot de brede S&P500 oktober af met een maandwinst van 7 procent naar een vers record.

In de Bel20 was inoxproducent Aperam de primus met een koerswinst van 13 procent. Met een toegenomen focus op de recyclage van schrootmaterialen zet het bedrijf zich in het centrum van twee beurstrends: grondstoffenschaarste en circulaire economie.

WDP krijgt het zilver in oktober met een winst van 11 procent. De logistiek vastgoedspeler profiteert eveneens van twee trends. Door de opmars van e-commerce blijft logistiek vastgoed een enorme groeimarkt: WDP boekte dit jaar al een papieren winst van 600 miljoen euro op zijn portefeuille. Daarnaast zoeken beleggers die bang zijn voor een hogere inflatie graag naar vastgoed als veilige haven.

Sofina krijgt het brons. Nadat de holding in september klappen kreeg door zijn blootstelling aan Aziƫ, werd er in oktober een inhaalbeweging ingezet. De Indiase parcipatie Byju's kreeg bij een kapitaalronde midden oktober een waardering van 18 miljard opgekleerd. De leerapp is daarmee het waardevolste Indiase techbedrijf.

Telenet en Proximus beleefden een beroerde oktobermaand met een daling van 4 procent. Het verdienmodel van de telecomsector staat onder druk door de opmars van streamingdiensten en kabelknippers.