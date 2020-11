Bel20 op weg naar sterkste maandprestatie in 30 jaar

Beleggers zien de toekomst sinds Halloween plots erg rooskleurig in. 'Het doemscenario is dankzij het vaccin van Pfizer verdwenen', zeggen beursexperts.

De Bel20 sloot vrijdag een halve procent hoger af op 3.524 punten. Op weekbasis trok de Brusselse beursgraadmeter 10,4 procent hoger, goed voor de derde beste beursweek in de Bel20-geschiedenis. Sinds begin deze maand ging het 15,8 procent hoger. Als de beurzen dit niveau kunnen vasthouden, gaat november 2020 de geschiedenisboeken in als de beste Bel20-maand in 30 jaar.

Gamechanger

De novemberhausse verliep in drie golven. Tijdens de eerste dagen zetten steeds meer beleggers in op een 'blauwe golf' in de VS. Een ruime overwinning van de Democraat Joe Biden zou de weg vrijmaken voor een groot stimuluspakket van 3.000 à 4.000 miljard dollar vanuit het Amerikaanse parlement.

Het werd geen blauwe golf, maar na 3 november zagen beleggers plots de voordelen van een 'gekortwiekte Joe Biden'. Als de Democraten de controle niet krijgen over de Senaat - daarover komt zekerheid in januari - dan staat dat grote belastingverhogingen voor bedrijven in de weg, luidt de redenering. 'Het stimuluspakket zal kleiner zijn dan bij een blauwe golf, maar er komt zeker een pakket. Dat is nodig om het vertrouwen van consumenten en bedrijven op te vijzelen', zegt een fondsbeheerder.

En dan kwam maandag rond 12.45 uur het nieuws van het Amerikaanse Pfizer en de Duitse partner BioNTech. Hun coronavaccin biedt in 90 procent van de gevallen bescherming. De beurzen schoten op slag 5 à 6 procent hoger. De weerslag die één persbericht op de wereldwijde beurzen had, is zelden gezien.

‘Het vaccinnieuws van Pfizer is voor ons een gamechanger’, zegt Johan Van Geeteruyen, beheerder van gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen bij Degroof Petercam AM. ‘De markt heeft daardoor het doemscenario van zich afgeworpen: een jarenlange dreiging van Covid-19-golven met een desastreuze impact op de wereldeconomie.’

Als beleggers dat doemscenario kunnen schrappen in hun waarderingsmodellen, heeft dat een enorme impact op de waardering van aandelen, zeker bij de 'verlaat-het-huis'-aandelen. De bioscoopuitbater Kinepolis zag zijn beurswaarde deze maand met bijna de helft stijgen. In de Bel20 werd KBC ruim een kwart meer waard. Banken hebben er als kredietverschaffers alle belang bij dat de 'verlaat-het-huis'-sectoren overleven.

Andere sectoren hebben nauwelijks iets gemerkt van de historische beursrally. Aandelen als Colruyt, Ahold Delhaize en WDP trappelden ter plaatse of gingen er deze maand op achteruit. Het zijn de aandelen die profiteren van coronagolven, door hamstergedrag of door de boost in e-commerce.

Comeback van value

Van Geeteruyen en zijn team pikten afgelopen week ‘valueaandelen’ op. Dat zijn aandelen die goedkoop noteren tegenover de boekwaarde, maar die doorgaans ook erg conjunctuurgevoelig zijn en harde klappen kregen door corona. ‘We kochten bankaandelen zoals KBC en het Italiaanse Intesa. Banken staan in het tijdperk van digitalisatie, regulatie en lage rente voor grote uitdagingen. Daarom is dit eerder een tactische dan een strategische zet.'

Richard Halle, die voor de Londense vermogensbeheerder M&G 1,6 miljard euro aan valueaandelen beheert, zegt dat hij deze week niets heeft gekocht of verkocht. 'Bekijk de huidige remonte op een langetermijngrafiek van valueaandelen. Je ziet amper een stijging. Wij geloven dat valueaandelen nog een hele lange weg te gaan hebben.' Valuebeleggers hebben geen leuke tijden achter de rug. De voorbije tien jaar presteerde value consequent slechter dan de groeiaandelen zoals Amazon of Facebook in de VS.

Derde en vierde coronagolf

Van Geeteruyen zette ook in op een normalisering van de wereldeconomie via aankopen van de Nederlandse fitnessketen Basic-Fit en van CTS Eventim , een Duits ticketingbedrijf actief in de eventsector. De fondsbeheerder beklemtoont dat hij selectief is. ‘Ten eerste zullen enkele trends zoals telewerk structureel blijven. Ten tweede zullen veel mensen schrik blijven hebben om plekken met veel volk op te zoeken. Tot slot woedt covid nog volop. We zitten nu in de tweede golf, maar voor de vaccins verdeeld en ingeënt zijn, hebben we mogelijk een derde of misschien zelfs een vierde golf achter de rug.’