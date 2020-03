Bel20 reeds 25 procent boven dieptepunt

De Bel20 flirt na een openingswinst van ruim 4 procent terug met de kaap van 3.000 punten. Beleggers putten vooral moed uit de stimulusinitiatieven. Zo is er afgelopen nacht in de VS een politiek akkoord bereikt rond 2000 miljard dollar stimulus. Zwaar teruggevallen aandelen zoals IBA , Barco en Kinepolis schieten woensdag meer dan 10 procent hoger.