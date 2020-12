Bel20 sluit beroerd beursjaar beroerd af

Beste beursnieuwkomer

Voor stijgers moeten we op de brede markt zijn. Unifiedpost klimt 3,1 procent tot 25,1 euro. Het aandeel zit stevig in de lift sinds de aankondiging van drie overnames , waaronder de Zweedse rivaal 21 Grams voor 40 miljoen euro.

De Belgische fintechgroep en digitale verwerker van facturen steeg sinds de beursgang in september met 26 procent. Dat is de beste prestatie van de vier bedrijven die Euronext Brussel in 2021 mocht verwelkomen. De medische groepen Hyloris (-12% sinds IPO) en Nyxoah (-7%) zitten stevig onder water.