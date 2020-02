Bel20 sluit op hoogste peil in 12 jaar

Volgens analisten kan de Brusselse graadmeter stijgen naar een absoluut record. Al waarschuwen ze voor overmatig optimisme.

De Brusselse graadmeter vlagde woensdag af met een winst van 0,8 procent tot 4.184 punten. Dat is boven de piek van 4.176,88 punten op 22 januari 2018. Daarmee staat de sterrenkorf op het hoogste niveau sinds eind 2007. Voor een absoluut record moet de Bel20 nog met 14 procent klimmen tot boven het hoogtepunt van 4.756,82 punten van 23 mei 2007. Het mandje met Belgische aandelen is dit jaar al 5,8 procent in waarde gestegen, nadat het in 2019 een mooie opwaartse rit van 22 procent maakte.

Vooral het aandeel Galapagos vuurde de afgelopen maanden het Brusselse sterrenpeloton aan. Van de 938 punten die de Brusselse beurs er dit jaar bijkreeg, was Galapagos goed voor 213 punten.

Het biotechbedrijf presenteerde begin vorig jaar goede onderzoeksresultaten voor zijn goudhaantje filgotinib en sloot een van de meest besproken biotechdeals ooit met het Amerikaanse Gilead. Daardoor heeft het aandeel een verschroeiende rit achter de rug. Sinds kort mag Galapagos zich het grootste biotechbedrijf van Europa noemen. Met een beurswaarde boven 15 miljard euro zit het zelfs UCB op de hielen.

Een andere motor achter de Bel20 was de bank-verzekeraar KBC die donderdag met jaarcijfers komt. De supermarktketen Colruyt en de luierfabrikant Ontex waren als enige een rem voor de index.

Coronavirus

Volgens aandelenspecialist Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis zit er mogelijk nog meer in het vat. 'De afgelopen tien jaar kenden we een stierenmarkt op de beurs, waardoor de indexen steeds hoger trokken. Ook nu zie je veel optimisme.'

Opmerkelijk is dat de beurzen de perikelen rond het coronavirus trotseren. Beleggers gaan ervan uit dat het virus de wereldwijde economische groei over heel 2020 niet zal fnuiken. Als dat wel gebeurt, staan de monetaire bonzen allicht klaar voor een scheut stimulus.

'De Bel20 behaalt dit jaar mogelijk een absoluut record. Ook andere indexen staan op nieuwe hoogtepunten', zegt Casselman.

De Brusselse sterrenkorf heeft nog een inhaalbeweging te goed. De Bel20 noteert nog 12 procent onder zijn hoogtepunt, terwijl de Nederlandse AEX-index juist 12 procent boven zijn oude piek zit. Maar het is vooral Wall Street die de rest van de wereld het nakijken geeft. De S&P500 is sinds zijn vorige top ruim verdubbeld.

Volgens analist Stefaan Genoe van Degroof Petercam liggen Europese beursindexen als de Bel20 achter op Amerika doordat er relatief weinig snelgroeiende technologiewaarden inzitten. 'De winstgroei in de VS herstelde door de grote techaandelen zoals Amazon en Facebook . Omdat zulke aandelen vaak ontbreken in Europa, zie je dat de beurzen hier veel minder zijn gestegen. Daarnaast was er de schuldencrisis in de eurozone.'

Te veel optimisme?

Hoewel Casselman rekening houdt met een mogelijk nieuw hoogtepunt voor de Bel20 in de komende maanden waarschuwt hij voor overmatig optimisme. 'Beleggers zijn zeer optimistisch en erg vergevingsgezind. Een paar weken geleden werd nog gevreesd voor een escalatie van het Iranconflict, maar dat is helemaal verdwenen. Dat is ook met het coronavirus gebeurd. De markt gaat ervan uit dat het virus geen grote economische gevolgen zal hebben. Maar ik denk dat beleggers de impact onderschatten.'

De analist vreest voor een correctie tegen het einde van het jaar. 'Beleggers hebben redelijk wat cash aan de zijlijn, die ze willen beleggen. Ze zien elke correctie als een koopmoment, bij gebrek aan alternatieven zoals een renderend spaarboekje. Vooral technologische groeiaandelen zijn populair. Maar er komt een moment dat mensen beseffen dat de waarderingen overdreven zijn. Dat gebeurde onlangs met het aandeel Tesla . Dat verdubbelde in een maand door iets betere cijfers, maar viel stevig terug. Dat kan ook gebeuren met een hele markt', zegt Casselman.