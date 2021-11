Bel20 spurt naar hoogste peil sinds 2007

In september en in een deel van oktober duwden beleggers op de verkoopknop door zorgen over de implosie van de Chinese vastgoedreus Evergrande. Bovendien stak de vrees voor hoge inflatie of zelfs stagflatie (lage groei, hoge inflatie) de kop op. Vandaag blijkt dat het risico op een bruusk faillissement van Evergrande is verminderd, terwijl ECB-voorzitster Christine Lagarde er blijft op hameren dat de inflatieopstoot tijdelijk is. Bovendien zijn de olie- en gasprijzen wat teruggevallen op de internationele markten.