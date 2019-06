Bel20 voor derde dag op rij stevig hoger

Bedrijven uit de biotechsector beheersen het nieuws.

Was mei een historisch slechte maand met 8 procent verlies, dan ziet juni er voor de Bel20 voorlopig beter uit met een herstel van 3 procent. Dinsdagmiddag komt er bij de Bel20 1,2 procent bij tot 3.526 punten. De beleggers genieten nog steeds van de afgewende handelsoorlog tussen de VS en Mexico en ze hopen dat ook de spanningen tussen de VS en China afnemen, mogelijk tijdens de G20-top in Japan later deze maand.

De financiële aandelen genieten volop van het beursherstel en daarvan zitten er twee zwaargewichten in de Bel20. KBC wint 1,5 procent, ING 0,9 procent. Dat de broker KBW het koersdoel voor beide aandelen verlaagt, heeft weinig impact. KBW heeft voor beide aandelen een houden-advies uitstaan.

Galapagos wint 2,2 procent tot 109,8 euro, niet ver van zijn hoogste koers ooit. Het Franse farmabedrijf Servier en Galapagos rekruteerden meer dan 850 patiënten voor het fase 2- onderzoek van Roccella. Dat test de werkzaamheid van het kandidaat-geneesmiddel GLPG1972 /S201086 bij patiënten met artrose in de knie (osteoartritis). De volledige rekrutering was pas verwacht tegen het vierde kwartaal. Het gevolg is dat de resultaten van de studie nu 4 tot 5 maanden vroeger gekend zullen zijn. Een goede zaak, zegt KBC Securities. Maar tegelijk moeten we relativeren. Aan het middel GLPG1972 kennen de analisten voorlopig een heel beperkte waardering toe: ongeveer 1 procent van hun som-der-delenwaardering.

Op de brede markt valt MDxHealth terug met 3 procent. De daling is relatief: de kankertestenspecialist schoot op Pinkstermaandag 21 procent hoger nadat hij met positief nieuws was gekomen. De resultaten van een tweede validatiestudie van de prostaatkankertest SelectMDx werden gepubliceerd in de Journal of Urology. Positieve resultaten toonden aan dat SelectMDx, een handige test op basis van een urinestaal, vrij accuraat kan zeggen of iemand prostaatkanker heeft.

De biotechanalisten van het beurshuis KBC Securities wijzen erop dat de resultaten van deze studie eigenlijk al bekend waren, gezien ze in maart werden voorgesteld op de jaarlijkse conferentie van de European Association of Urology (EAU). Bovendien kan SelectMDx met zijn lagere prijs en omzetbijdrage de daling van die andere prostaatkankertest ConfirmMDx niet goedmaken. KBC Securities neemt dan ook een voorzichtige houding aan en kijken naar de strategische oefening bij MDxHealth die samen met de halfjaarresultaten wordt verwacht. Ze handhaven hun houdadvies en koersdoel van 1,30 euro.