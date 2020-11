Bel20 wint 20 procent sinds de start van november

De Bel20 noteert ruim 600 punten hoger dan bij het begin van de maand. De anticipatie op een nieuw vaccin en de machtsovergang in de VS zetten een turbo op het beursherstel.

Zelden in de Brusselse beursgeschiedenis was het in november in deze mate hoogzomer op de beurs. De Bel20 kent dinsdag een nieuwe topdag en breidt zijn winst na enkele uren handel uit naar 1,8 procent tot 3.678 punten. De sterrenkorf staat daarmee ruim 600 punten of 20 procent hoger dan bij de start van de maand.

De hoop op een nieuw vaccin, waarbij nu drie kandidaat-vaccins in de running zijn voor een grootschalige verdeling, geeft de beurzen rugwind. In Brussel profiteren daar vooral de lockdowngevoelige aandelen van. AB InBev is met een winst van 4,2 procent de sterkste stijger in de Bel20. Beleggers anticiperen op de heropening van de horeca, waar de bierreus hogere marges haalt dan met de winkelverkoop.

Kinepolis sterkt met 2,3 procent aan in een steile winstreeks. De bioscoopuitbater is in Brussel een grote winnaar in de huidige herstelrally en dikte in 30 dagen tijd met een filmische 82 procent aan.

Balta wint opnieuw 9 procent en is daarmee de aanvoerder van de tabellen. De producent van vloerbekleding kende in de jongste zeven handelsdagen telkens koerswinsten boven 5 procent, waarbij het aandeel in meer dan drie dagen een dubbelcijferige winst neerzet. De balans sinds november: +120%. Maar alles is relatief. Sinds het jaarbegin zit de tapijtfabrikant nog op een verlies van 13 procent.

Een andere opmerkelijke winnaar is ING dat met 6 procent winst zijn beste beursdag in twee weken neerzet.

Machtsoverdracht

Het vooruitzicht op een ordelijke regimewissel in de VS geeft de aandelenbeurzen extra steun. Het bericht van president Donald Trump op Twitter dat hij de protocollen in gang trapte voor de machtsoverdracht naar Joe Biden, neemt een onzekerheid uit de markt weg. De voorlopig onbevestigde berichten dat gewezen Fed-voorzitster Janet Yellen in de nieuwe regering de ministerpost Financiën zou binnenhalen, leidt tot bijkomend optimisme. Yellen zal, met een reputatie van stimulusgezinde 'duif', naar verwachting bijkomende steunmaatregelen nemen om de Amerikaanse economie te onderstutten.