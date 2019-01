Bel20 zet beste beursmaand sinds 2015 neer

De Brusselse beurs heeft een belabberd jaareinde voor een groot deel goedgemaakt met een stijging van ruim 7 procent in januari. 'De recessievrees is gaan liggen, maar of dat terecht is, moet wel nog bewezen worden.'

Zoals het beurssentiment in de laatste weken van 2018 alles naar beneden sleurde, gingen in januari alle bootjes gezamenlijk hoger. De Belgische beursindex Bel20, met de 20 belangrijkste namen van de Brusselse beurs, zette de op vier na beste maand (+7,3%) van de afgelopen tien jaar neer. Enkel in 2009, na het slechtste beursjaar ooit voor de index, en in 2015 ging het in januari en oktober nog harder omhoog in een kalendermaand tijd.

Maand Bel20 apr/09 +11,7% aug/09 +9% okt/15 +7,6% jan/19 +7,6% jan/15 +7,5%

'De belangrijkste verklaring is dat we wel erg hard gezakt waren tegen kerstavond', brengt aandelenstrateeg Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis in herinnering. 'Zeker in België was 2018 bijzonder slecht: veel aandelen verloren meer dan de helft.' Een kwart van alle Brusselse aandelen was in 12 maanden ruim een derde minder waard geworden. Ongeveer evenveel aandelen waren het jaar positief geëindigd.

Januari zag er helemaal anders uit. In een maand tijd steeg een vijfde van het Brusselse koersenbord met meer dan 10 procent, terwijl er maar een vijfde van de beurs op achteruitging. Bij hekkensluiter Greenyard ging het om een bedrijfsspecifiek verhaal, maar ook alle telecomnamen (Proximus, Telenet, Orange Belgium) horen erbij. 'Het zijn de defensieve waarden die achterblijven wanneer de appetijt voor risico terugkeert. Daarom zie je ook veel biotechnamen bij de grootste stijgers', zegt Casselman. Daarnaast hoorde ook Melexis, een van de zwaarst afgestrafte aandelen van vorig jaar, deze maand bij de sterkste stijgers.

Terugkeer van hoop

Wat is er veranderd in 31 dagen tijd? 'De recessievrees is gaan liggen door twee zaken', aldus Casselman. 'De Amerikaanse centrale bank lijkt de signalen van een economische groeivertraging in eigen land en wereldwijd nu te erkennen. Daar was de commentaar bij het rentebesluit op woensdagavond een extra bewijs van. Daarnaast was sinds november een wapenstilstand afgekondigd in de handelsoorlog tussen de VS en China, maar pas in januari kwamen de onderhandelingen over een handelsdeal op gang.'

De gewapende vrede tussen 's werelds grootste economieën was volgens Casselman de belangrijkste reden waarom velen dachten dat de economische groei zou beginnen te vertragen. 'Nu is de hoop teruggekeerd, maar de bewijzen dat dat terecht is, moeten wel nog komen. De impact op bedrijven, denk maar aan de winstwaarschuwing bij Apple, is duidelijk zichtbaar. Dat geeft beide landen een sterke impuls om tot een deal te komen.'

Zoals wel vaker het geval is, volgen de sterkste maanden kort na een moeilijke periode op de beurzen. De Bel20 was begin december een vijfde onder de piek van januari 2018 gezakt, en belandde dus in een berenmarkt. De jaarprestatie van de Brusselse beurs, -18,5 procent zonder dividenden, hoorde bij de allerslechtste prestaties ter wereld.

Hoogvliegers