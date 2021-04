‘Bel20 zit met 4.000 punten nog niet zonder brandstof’

De Bel20-index steeg maandag voor het eerst sinds februari vorig jaar opnieuw boven de grens van 4.000 punten. De beursstrategen zien de opmars van de Europese aandelenmarkten nog even aanhouden.

De Bel20 heroverde bij de start van de week opnieuw de grens van 4.000 punten, al eindigde index daar bij het slot er weer 3 punten onder. Het was van 21 februari 2020 geleden dat de Brusselse beursbarometer nog boven die symbolische grens noteerde. De coronacrisis maakte toen een einde aan het feest. De paniekverkopen door de pandemie deden de Bel20 kelderen tot een dieptepunt van 2.528 punten op 17 maart. Sindsdien realiseerde de Belgische sterindex een spectaculair herstel met 58 procent. Nooit geziene stimuli van de centrale banken en de overheden, en vooral het vooruitzicht op een coronavrije wereld dankzij de ontdekking van de vaccins, leidden tot een herwonnen optimisme.

Het economische herstel komt tot uiting in de bedrijfsresultaten. Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwachten de analisten een winstgroei met 55 procent voor de bedrijven uit de Europese Stoxx600-index. In het eerste trimester van vorig jaar holde de pandemie de winsten met 45 procent uit. Het cijferseizoen is alvast goed begonnen.

Fair geprijsd

Tegen 17,8 keer de winst, 1,6 keer de boekwaarde en een dividendrendement van slechts 2 procent bruto, noteert de Bel20 op het duurste peil in vele jaren. Wegens de pandemie die de resultaten op een zelden geziene wijze aantastte, kan je daar echter weinig conclusies uit trekken. In 2020 was de nettowinstmarge van 5,3 procent voor de Bel20-bedrijven uitzonderlijk laag, net als het rendement op eigen vermogen van 5 procent. Het jaar voordien lagen die nog op respectievelijk 10,2 en 9,5 procent. Als we uitgaan van een geleidelijke normalisering van de resultaten, is de Bel20 in historisch perspectief fair geprijsd.

Sinds de jaarwende won de Bel20 al 10,5 procent. Door de sectorrotatie van groei- en defensieve aandelen naar cyclische en waardeaandelen, tronen de inoxmaker Aperam , de materialengroep Umicore en de verzekeraar Ageas bovenaan. Ook de holdings deden het goed. Sofina tikte maandag een record aan, GBL bereikte zijn hoogste peil in een jaar. KBC profiteerde van de bescheiden renteklim. Het nutsbedrijf Elia , dat vaak als een bijna-obligatie wordt omgeschreven, hoort wegens dezelfde reden bij de floppers. Alleen het biotechbedrijf Galapagos deed het wegens tegenvallende testresultaten nog slechter.

De strategen zien het momentum voor de Europese beurzen, en dus ook voor de Bel20, nog even voortduren. ‘Ik voel me niet ongemakkelijk bij de recente koerswinsten. Tegenover Wall Street is Europa nog aan de goedkope kant’, zegt Rik D’Hoest van Bank Nagelmackers. ‘In Europa zitten veel banken in de indexen. Die kunnen profiteren van het herstel en de wat hogere rente. En de techbedrijven in de Europese indexen zijn van topkwaliteit, zoals de chipmachinebouwers ASML of AMSI. Die laatste is de grootste positie in mijn Smallcapfonds. Recent hebben we wat meer cyclische aandelen gekocht zoals de staaldraadmaker Bekaert en de autoholding D’Ieteren. Een fors hogere rente kan de beurzen aan de grond houden, maar dat is vandaag nog niet aan de orde.’

Europa loopt achter

‘Als je de vergelijking maakt met de VS loopt Europa wat achter inzake de vaccinaties, de heropening van de economie en het budgettaire beleid. Er zit dus nog wel wat brandstof in de Europese beurstanks’, stelt Johan Van Geeteruyen van Degroof Petercam. ‘Tegen eind deze zomer zal 60 procent van de Europeanen gevaccineerd zijn, het moment waarop je de hele economie kan opengooien, zoals in Israël. Ik zie de top van het economische herstel in het derde kwartaal. De beurzen zullen daar enkele maanden op vooruitlopen.’

Het grootste risico vormen de gestegen grondstoffenprijzen en de disrupties in de toeleveringsketen. Johan Van Geeteruyen Fondsbeheerder Degroof Petercam

‘Het grootste risico vormen de gestegen grondstoffenprijzen en de disrupties in de toeleveringsketen’, waarschuwt Van Geeteruyen. ‘Niet alle bedrijven zullen in staat zijn de gestegen kosten door te rekenen. Dat kan op de cijfers van het tweede kwartaal wegen, wat tot een dip op de beurzen kan leidebn. Mijn advies in dat geval? Buy the dip! Er staat nog altijd veel geld aan de zijlijn te wachten om te kopen, en de stimuluskranen blijven wijd open.’

Eenzelfde geluid klinkt bij Hans D'Haese van Deutsche Bank: 'Het lijkt op een grijsgedraaide plaat, maar het blijft gelden: er is geen alternatief voor aandelen. De lage rente maakt dat mensen geneigd zijn meer risico's te nemen om rendement te halen. De beurzen zijn daarvoor het beste alternatief.'

Pauzeknop

Tom Simonts van KBC sluit niet uit dat de beleggers de pauzeknop even indrukken. ‘Na de sterke stijging verwachten we eerder een zijwaarts moment. We zien geen factoren om de beurzen op korte termijn significant hoger te sturen, maar we zien ook weinig neerwaartse katalysatoren. De beurzen zijn al stevig vooruitgelopen op de groei.’

Na de cylische rotatie is het misschien tijd voor een geografische rotatie waarbij Europa kan winnen. Tom Simonts Senior econoom KBC

‘Het eerste deel van de beursopleving is achter de rug', stelt Simonts. ‘Dat was makkelijk. De meeste aandelen stegen en je kon profiteren van de sectorrotatie. In het tweede deel van het herstel is stock picking belangrijker. Dan kan Europa het wellicht beter doen. Europa is een continent waar de lente nog moet komen. Hier vind je meer achtergebleven aandelen. Na de cyclische rotatie is het misschien tijd voor een geografische rotatie waarbij Europa kan winnen.

Zorgvuldig je aandelen uitkiezen wordt dus belangrijker, stelt KBC . 'Het is bijvoorbeeld niet normaal dat de reis- en vrijetijdssector nu hoger noteert dan voor de crisis.’

Ook Van Geeteruyen waarschuwt niet zomaar alle ‘recovery-plays’ te kopen. ‘Kijk naar Basic-Fit. De Nederlandse fitnessketen noteert weer boven zijn precoronapeil. Dat is wellicht te veel van het goede, want de clubs blijven gesloten. Je bent sowieso anderhalf jaar groei kwijt. In Brussel is de bioscoopketen Kinepolis fors hersteld, maar het blijft de vraag of de opmars van streaming het businessmodel niet aantast. In de brouwer AB InBev zie ik nog wel herstelpotentieel. De koers noteert nog ruim onder het peil van begin 2020.’