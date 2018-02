'Bel20-zitje Sofina is in gevaar'

De handel in het aandeel Sofina bevindt zich dicht bij de ondergrens die nodig is om in de Bel20 te kunnen blijven, becjifert KBC Securities.

De beurs van Brussel bekijkt op 15 maart of de samenstelling van de Bel20 moet veranderen. Ze baseert haar jaarlijkse evaluatie op handelscijfers tot en met de laatste vrijdag van februari. Alan Vandenberghe, analist van KBC Securities, onderzocht of we veranderingen mogen verwachten.

Het beurscomité dat zich over de beursbarometer buigt rangschikt ondernemingen op basis van hoe vlot het aandeel van eigenaar verwisselt, in het jargon de omloopsnelheid. Daarbij deelt Euronext de totale beurshandel over het voorbije jaar door de beurswaarde van de bij het brede publiek verspreide aandelen (de 'free float').

Om lid te worden van de Bel20 moet de omloopsnelheid minstens 35 procent bedragen, wat eigenlijk wil zeggen dat elk aandeel gemiddeld om drie jaar van eigenaar wisselt. Het omgekeerde van de omloopsnelheid is namelijk de verblijftijd, het aantal jaar dat beleggers een aandeel gemiddeld in portefeuille houden. Om lid te blijven van de Bel20 volstaat een omloopsnelheid van 25 procent.

Welnu, dat Bel20-criterium - een lang niet altijd even gelukkige poging om de Bel20 te 'reserveren' voor vlot verhandelbare steraandelen - bestraft eigenlijk bedrijven die veel trouwe beleggers hebben die hun stukken jaren bijhouden. Sofina is daar een typevoorbeeld van.

'Volgens onze berekeningen is de positie van Sofina in gevaar', zegt Vandenberghe. 'De omloopsnelheid bevindt zich dicht bij de vereiste 25 procent. Maar een verwijdering van Sofina uit de index is onwaarschijnlijk, omdat het nog steeds aan de criteria voldoet en pas vorig jaar werd opgenomen in de index. Als Sofina toch verdwijnt, is chipsproducent Melexis de evidente vervanger.'

Aan het andere criterium voor de Bel20 voldoet Sofina wél ruim: de beurswaarde moet, gezuiverd voor de stukken die in vaste handen zitten, minstens de Bel20 maal 200.000 bedragen, zo'n 800 miljoen euro dus. Voor nieuwkomers is dat de Bel20 maal 300.000, ofte 1,2 miljard euro. Ook Melexis voldoet daar met 1,76 miljard ruim aan, met dank aan de boomende resultaten en bijhorend beleggersenthousiasme.

Vandenberghe merkt op dat biotechbedrijf Ablynx heel ruim aan alle voorwaarden voldoet om lid te worden van de Bel20. 'Maar aangezien Ablynx wordt overgenomen door Sanofi, zou de opname in de Bel20 een verrassing zijn. Ook Aedifica voldoet aan alle voorwaarden.' Maar dat zet dus weinig zoden aan de dijk zolang geen andere Bel20'er in aanmerking komt voor 'degradatie'.