Belastingdruk op Franse dividenden stijgt met 50 procent

België en Frankrijk hebben dinsdag een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend dat negatieve gevolgen heeft voor de vele Belgen die Franse aandelen als Engie of TotalEnergies bezitten. ‘Het verdrag verhoogt de effectieve belastingdruk op Franse dividenden van 25,88 naar 38,96 procent’, zegt Emilie Van Goidsenhoven, vennoot van het advocatenkantoor Tiberghien, in een toelichting over de concrete gevolgen.

Als een Frans bedrijf een brutodividend van 100 euro uitkeert, betaalt de Belgische aandeelhouder in Frankrijk een bronheffing van 12,80 euro. Op de resterende 87,20 euro mag België volgens het huidige verdrag maximaal 15 procent of 13,08 euro roerende voorheffing innen, omdat het een belastingkrediet moet toekennen. Er blijft netto dan 74,12 euro over. De huidige belastingdruk bedraagt dus 25,88 procent. Dat is minder dan de 30 procent roerende voorheffing op Belgische dividenden.