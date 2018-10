Belegger topt schuimkraag Co.Br.Ha af

Na de lange opwaartse rit van de voorbije jaren toppen beleggers bij Co.Br.Ha de schuimkraag wat af, na het niet bepaald bruisende halfjaarrapport . Door een combinatie van dalend bierverbruik in de Belgische cafés en oplopende kosten viel de nettowinst over de eerste jaarhelft 17 procent terug.

Tegen de zomers piek noteerde het aandeel Co.Br.Ha tegen meer dan 50 keer de nettowinst over boekjaar 2017

In de zomer was er beterschap, maar de brouwer van Primus en Tongerlo onthoudt zich traditiegetrouw van uitspraken over het hele boekjaar. Het aandeel ging dinsdag bij een handelsvolume van 10 stuks 5,2 procent lager naar 4.040 euro en noteert nu 12 procent onder het peil van vóór de update.