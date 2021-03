Beleggers Exxon willen ommezwaai

Wall Street wint terrein. Exxon Mobil gaat stevig hoger nu een activist in de raad van bestuur komt. Een cruiser smeedt het ijzer als het heet is. Johnson & Johnson klimt na de goedkeuring van zijn coronavaccin.

De Amerikaanse beurzen staan op groen nu de Amerikaanse tienjaarsrente wat is teruggevallen. Maandag staat de rente op 1,43 procent, waarmee het rentepeil 3 basispunten lager noteert dan vrijdag. Vorige week piekte de Amerikaanse tienjaarsrente op 1,6 procent op donderdag, waardoor aandelen lager gingen.

Wat gebeurt er met tech?

Een hogere rente zorgt ervoor dat de huidige waarde van toekomstige winsten daalt (zie uitleg in video). Vooral technologiebedrijven hebben daar last van omdat hun waardering vooral gestoeld is op toekomstige winsten.

Verder stuwt ook de Amerikaanse goedkeuring van het vaccin van Johnson & Johnson de beurzen. De Dow Jones klimt rond 17.15 uur 2,2 procent.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (J&J) profiteert van het bericht dat de Amerikaanse geneesmiddelenhond FDA zijn coronavaccin heeft goedgekeurd. De farmareus wint meer dan 1 procent.

Uit studies blijkt dat het J&J-vaccin voor 85 procent werkzaam is tegen een ernstige covidbesmetting en voor 66 procent tegen milde symptomen. De beschermingsgraad tegen hospitalisaties en sterfgevallen stemt met 100 procent nog hoopvoller. Dat zou betekenen dat wie besmet raakt, niet meer in het ziekenhuis belandt of sterft aan Covid-19. De leveringen van het vaccin starten dinsdag al.

'Het vaccin is misschien minder effectief vergeleken met die van Moderna en Pfizer, maar het zal nog altijd een zeer goed gereedschap zijn om de coronacrisis aan te pakken', zegt epidemiologe Zoe Hyde van de Universiteit van West-Australië. 'Wat dit vaccin een game-changer maakt, is dat er maar één dosis nodig is. Daardoor kan het vaccin sneller worden verspreid, zodat de epidemie in de VS sneller zal eindigen.'

Exxon Mobil

Exxon Mobil profiteert van het nieuws dat de activistische belegger Jeff Ubben zich bij de raad van bestuur voegt. Het vehikel van Ubben, Inclusive Capital Partners, zal een belangrijk aandeel nemen in het oliebedrijf. Ubben zou ook ruggensteun krijgen van het hefboomfonds D.E. Shaw. Het aandeel wint meer dan 5 procent.

Naast Ubben komt ook de voormalige financiële topman van Comcast, Mike Angelakis, bij de raad van bestuur. 'We verwelkomen de nieuwe bestuurders. Het zal ons helpen om een leidende rol te spelen in de energietransitie.' Het bedrijf staat al even onder druk door zijn investeerders. Zij willen dat de onderneming zich sneller omvormt naar een bedrijf dat minder CO2 uitstoot.

Daarom kondigt Exxon ook aan dat het 3 miljard dollar wil investeren in het inperken van de uitstoot. Het heeft tot doel om tegen 2025 de uitstoot van de groep met 20 procent te verlagen ten opzichte van de niveaus in 2016.

Exxon Mobil was tien jaar geleden nog het grootste bedrijf ter wereld, maar werd eind augustus uit de industriegraadmeter Dow Jones gegooid. De onderneming werd vervangen door het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce. Exxon had daarvoor bijna 100 jaar in de Dow gezeten.

Royal Caribbean

Royal Caribbean maakt van zijn gestegen koers gebruik om een kapitaalronde te doen. De cruiser wil 1,5 miljard dollar ophalen. Het bedrijf wil aandelen aanbieden tussen een prijs van 90 en 93 dollar. De opbrengst zal het bedrijf gebruiken voor normale bedrijfsdoeleinden.

Met de emissie van nieuwe aandelen wil Royal Caribbean profiteren van zijn recente koersklim. Het aandeel is sinds nieuwjaar 25 procent gestegen na enthousiasme over het gestegen aantal boekingen. De onderneming zei op 22 februari dat het aantal boekingen sinds begin dit jaar 30 procent hoger ligt dan in de maanden november en december.

Royal Caribbean zit nog altijd in zwaar weer door de coronacrisis. Daardoor liggen de cruiseschepen van het bedrijf aan de ketting. Het zal waarschijnlijk nog maanden duren voor de groep haar werkzaamheden weer op een relatief normale manier kan voortzetten.