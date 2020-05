Beleggers diep verdeeld over timing beursherstel

Een vierde van de beleggers vindt het een ideaal instapmoment. De helft verwacht een verdere beursdaling. De meningen van beleggers liepen zelden verder uit elkaar, leert een studie van ING.

De beursrally van maandag doet mogelijk anders uitschijnen, maar beleggers blijven somber over de economie. Vier op de vijf beleggers zag het economisch klimaat in de voorbije drie maanden verslechteren, het meest pessimistische cijfer in de maandelijkse bevraging van ING sinds december 2008.

Bijna de helft van de beleggers meldde bovendien een verslechtering van de eigen financiële toestand in de voorbije maanden. Beleggers zijn het er in grote mate over eens dat een economische heropleving nog een tijd op zich zal laten wachten. De grote meerderheid (74%) verwacht dat de eerste tekenen van economisch herstel pas zullen opduiken in het vierde kwartaal van 2020.

Over het beursherstel is er veel minder eensgezindheid. Nog steeds de helft van de bevraagden denkt dat de beurs in de komende maanden zal zakken, terwijl een kwart een hausse anticipeert. Twee derde van de beleggers verwacht dat het nog minstens tot 2022 zal duren vooraleer de beurs terug op het peil van voor de crisis staat (zie grafiek).

De toegenomen polarisatie bij beleggers is opmerkelijk en een teken dat het onzekerheid troef blijft. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING

De meningen over de timing van het herstel lopen sterk uiteen. Een groot deel van de beleggers (46%) vindt het geen goed moment om op dit moment al in meer risicovolle sectoren te investeren. Tegelijk zegt een kwart van de beleggers dat het nu wél het ideale koopmoment is, het hoogste percentage in twee jaar.

Bij de minder risicovolle sectoren steeg het aantal kooplustigen van 24 procent naar 32 procent, het hoogste peil in twaalf maanden.