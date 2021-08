Beleggers diep verdeeld over toekomst Chinese tech

Chinese technologiereuzen verloren in doorsnee een kwart tot een derde van hun beurswaarde dit jaar. Is het tijd om de uitgespuwde beursvedettes opnieuw te omarmen of wachten er nieuwe hinderlagen? Van de grote vissen hoeft de kleine belegger geen eensluidend antwoord te verwachten.

'Wij willen het risico simpelweg niet meer nemen.' Met die woorden keerde een van de grootste hefboomfondsen ter wereld China afgelopen week de rug toe. Paul Marshall, medeoprichter van de investeringsmaatschappij Marshall Wace, schaarde zich achter beleggersgoeroes als George Soros en Cathie Wood door Chinese posities de deur uit te gooien. 'Je kan argumenteren dat in de VS genoteerde Chinese bedrijven door het beleidsrisico volledig onbelegbaar zijn geworden', schreef Marshall in een mail aan klanten.

De exodus van fondshuizen en investeringsmaatschappijen uit Chinese techbedrijven volgt op nieuwe regelgeving door de Chinese overheid. Die wil de macht van zijn techsector breken door oneerlijke concurrentie tussen internetplatformen te verbieden en het gebruik van gebruikersdata aan banden te leggen.

Dinsdag kwam daar een salvo ontwerpregels bij, onder meer over eigendomsrecht en merkreputatie. Die dienden de sector een nieuwe klap toe. De Nasdaq Golden Dragon Index, die een 90-tal Chinese bedrijven op Wall Street volgt, verloor dit jaar al 34 procent. Hij hinkt 50 procent achter op de 'gewone' Nasdaq.

Ook in de VS staan de Chinese bedrijven onder toenemende regeldruk. Er lopen meerdere wetgevende initiatieven, van een verbod voor pensioenfondsen om in Chinese bedrijven te beleggen tot een algemeen verbod voor Chinese bedrijven om op Wall Street te noteren.

De essentie Chinese techbedrijven zagen in sneltempo een groot deel van hun beurswaarde verdampen. Aan de basis ligt toegenomen regeldruk van de Chinese en Amerikaanse overheid.

Na die scherpe koersval zijn fondshuizen verdeeld over het herstelpotentieel van de Chinese tech.

Voor de kleine belegger is de situatie extra netelig: als Chinese bedrijven geschrapt worden op Wall Street, is hij aangewezen op de minder toegankelijke en duurdere beurs van Hongkong om zijn aandelen in de betrokken bedrijven te kunnen behouden.

Toch is niet iedereen in die pittige en hoogst onzekere context even China-avers. 'Een aardbeving voor sommigen, voor mij niet meer dan een rimpeling', schrijft Ray Dalio van het grote hefboomfonds Bridgewater op Linkedin. Hij belegt al 36 jaar in China. 'Ingrijpen van de overheid is een constante voor wie er belegt. Maar dat heeft een snelle en gestage ontwikkeling van kapitaalmarkten, ondernemerschap en openheid voor investeringen van buitenlandse investeerders niet in de weg gestaan.' Ook de fondsreus BlackRock breekt een lans voor het drastisch opvoeren van de blootstelling aan China in beleggingsportefeuilles.

De recente opschudding over Chinese bedrijven is niet meer dan een rimpeling. De langetermijntrend blijft positief. Ray Dalio Oprichter hedgefonds Bridgewater

Dat professionele beleggers zo verdeeld zijn over China maakt het kleine beleggers niet makkelijker. Tot voor kort gold het land met zijn groeiende welvaart, middenklasse en dienstensector als een diversificatiebelegging. De uithangborden stonden steevast in de favorietenlijstjes van banken en beurshuizen. Tencent, Baidu en Alibaba werden voor de kleine belegger in korte tijd even vertrouwde namen als Apple, Amazon en Facebook. De meest populaire van de drie, Alibaba, noteert intussen dicht op zijn laagste koers sinds de beursgang in 2019.

'Er is zeker herstelpotentieel', schrijft De Belegger. 'Maar de risico's blijven duidelijk hoog. Wie nog geen Chinese aandelen in portefeuille heeft, kijkt best de kat uit de boom tot er meer juridische duidelijkheid is. Wie de betrokken aandelen wel in portefeuille heeft, verkoopt best niet in paniek omdat de waarderingen in het perspectief van een mogelijke normalisering aantrekkelijker zijn geworden.'

Wie nog geen Chinese aandelen in portefeuille heeft, kijkt best de kat uit de boom tot er meer juridische duidelijkheid is. De Belegger