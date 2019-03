Beleggers in de war door tegenstrijdige barometers

Europese aandelen beperkten maandag de verliezen na de publicatie van goed economisch nieuws in Duitsland. Vrijdag was dat nieuws nog slecht. Is het nu lente of winter?

Het Duitse ondernemersvertrouwen is in maart voor het eerst in zeven maanden gestegen. De Ifo-indicator steeg met 0,9 punt naar 99,6 punten, terwijl economen ongeveer een stabilisering hadden voorspeld. De bedrijfsleiders werden vooral optimistischer over de economische vooruitzichten. Enkele uren later bleek dat ook het Belgische ondernemersvertrouwen is toegenomen.

Het positieve nieuws over de Duitse economie staat in schril contrast tot het slechte nieuws dat vrijdag werd gepubliceerd. Volgens de PMI-indicator van het onderzoeksbureau IHS Markit is de groei van de Duitse economie in maart gedaald naar het laagste peil in bijna zes jaar. De afkoeling van de economie is vooral te wijten aan de sterke krimp van de industriële activiteit.

De sterke daling van de PMI-indicator deed beleggers eind vorige week opschrikken. De Duitse en andere Europese aandelenmarkten kregen klappen, de Duitse tienjaarsrente zakte voor het eerst sinds 2016 onder nul.

Gedeeltelijk herstel

Gisteren gebeurde gedeeltelijk het omgekeerde. De Europese beurzen, die lager waren geopend, herstelden gedeeltelijk na de publicatie van de Ifo-Indicator. De EuroStoxx50 sloot 0,2 procent lager , de Bel20 verloor 0,8 procent.

Veel beleggers stellen zich ongetwijfeld de vraag welke vertrouwensindicator ze nu moeten geloven: de hoopgevende resultaten van de Ifo-enquête of de sombere PMI-indicator?

‘De Ifo-indicator is iets betrouwbaarder dan de PMI-indicator, omdat hij is gebaseerd op een grotere steekproef en meer vragen’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Het onderzoeksinstituut Ifo ondervraagt elke maand 9.000 Duitse ondernemingen, IHS Markit slechts 800.

De Ifo-indicator is iets betrouwbaarder, maar de PMI-indicator wordt eerst gepubliceerd. Voor markten is snelheid belangrijk. peter vanden houte hoofdeconoom ing belgië

Hetzelfde geldt voor twee Europese vertrouwensindicatoren. De indicator van de Europese Commissie is gebaseerd op antwoorden van tienduizenden bedrijven. De PMI-indicator voor de eurozone weerspiegelt de antwoorden van 5.000 ondernemingen uit een beperkte groep landen. Er bestaat geen PMI-indicator voor België.

Snelheid

Toch valt op dat de PMI-indicatoren doorgaans een grotere impact hebben op de financiële markten. ‘De PMI-indicator wordt eerst gepubliceerd. Voor markten is snelheid belangrijk’, weet Vanden Houte. ‘Er zijn soms afwijkingen tussen beide vertrouwensindicatoren, maar de onderliggende trend is dezelfde.’

ING kijkt voor zijn analyse van de conjunctuur in Europa vooral naar de PMI-indicator, de vertrouwensindicator van de Europese Commissie en de Ifo-indicator, signaleert Vanden Houte. Hij voegt eraan toe dat ook de inflatie belangrijk is omdat die een impact heeft op het beleid van de Europese Centrale Bank.