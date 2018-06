Beleggers juichen prijsverhoging Telenet toe

Telenet is een van de grootste stijgers in de Bel20. De telecomoperator kondigde voorbeurs een gemiddelde prijsverhoging van 2,9 procent aan.

Telenet en Proximus behoren donderdagmiddag tot de grootste twee stijgers in de Bel20. De hausse volgt na de zware klappen van woensdag, toen minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) in een poging de telecomprijzen te verlagen een vierde speler op de telecommmarkt uitnodigde.

Uitgerekend donderdag voorbeurs kondigde Telenet zijn maanden uitgestelde prijsverhoging aan. Goed voor een kleine opluchting, aangezien de beslissing de prijzen begin dit jaar nog niét te verhogen in het eerste kwartaal flink sporen naliet in de resultatenrekening van Telenet. Het aandeel herstelt 0,9 procent naar 41,6 euro, Proximus gaat 1,8 procent hoger naar 21,96 euro.

'Geen verrassing'

Stefaan Genoe, een analist van Degroof Petercam, reageert tevreden op de prijsverhoging bij Telenet. 'De prijsverhoging is geen verrassing, maar er was wel onzekerheid over de timing. De prijsverhoging ondersteunt onze winst - en cashflowprognoses voor dit en volgend jaar.' Genoe voegt eraan toe dat hij de komst van een mobiele speler zeer onwaarschijnlijk acht. Hij herhaalt zijn 'koop'-advies, maar verlaagt het koersdoel wel van 61 naar 54 euro. 'Het nieuwe koersdoel is een gevolg van de lagere waardering van de sector in de voorbije maanden.'