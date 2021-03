Beleggers kopen reisaandelen

Wall Street doet het rustig aan. De reisaandelen vliegen hoger. Boeing staat op het hoogste niveau in een jaar.

De Amerikaanse beurzen trappelen ter plaatse. Beleggers wegen de hoge waarderingen af tegenover het optimisme over de onder stoom komende vaccinatiecampagnes in de VS. President Joe Biden heeft de Amerikanen beloofd dat de VS verlost zullen zijn van het coronavirus op zijn belangrijkste feestdag: Onafhankelijkheidsdag op 4 juli.

De Dow Jones verliest rond 17 uur 0,2 procent.

Reisaandelen

Beleggers zijn maandag laaiend enthousiast over de reisaandelen door het vooruitzicht op een heropening van de Amerikaanse economie. DE luchtvaartmaatschappij American Airlines staat bovenaan in de brede graadmeter S&P500 met een forse winst van 7,5 procent. Ook andere vliegtuigaandelen gaan hoger. Delta Air Lines wint 3,5 procent, United Airlines veert 7,7 procent op en Alaska Air Group vliegt 4,1 procent hoger.

Ook de cruise-uitbaters winnen fors terrein. Royal Caribbean vaart 3,8 procent vooruit, Carnival schiet 2,4 procent hoger en Norwegian Cruise Line Holdings stijgt 2,5 procent. Voorts gaan de hotelgroepen hoger. MGM Resorts gaat bijna 4 procent hoger, Las Vegas Sands boekt een winst van 3,6 procent en Wynn Resorts veert 1,9 procent op.

Boeing

Boeing steeg eerder op de dag met bijna 1 procent en stond op het hoogste niveau in een jaar tijd (zie grafiek hieronder). De vliegtuigbouwer is weer in trek bij beleggers nu hij blijft profiteren van het verbeterde reissentiment wegens de vaccinatiecampagnes. Inmiddels gaat het aandeel door winstnemingen 1,6 procent lager.

De Amerikaanse organisatie voor vliegveiligheid TSA zei dit weekend dat het 1,36 miljoen passagiers telde op vrijdag, het hoogste niveau sinds 15 maart vorig jaar. Reizigers keren terug naar luchtvaartmaatschappijen nu de coronabeperkingen teruggedraaid worden en steeds meer bedrijven heropenen. Daarbij komt de vakantieperiode in het voorjaar er weer aan.

Dat zorgt voor een boost voor Boeing, dat recent deals sloot met Southwest Airlines en 777 Partners voor de levering van vliegtuigen. Vorige week zei het bedrijf dat het netto-orderboek positief kleurde vorige maand. Dat was voor het eerst in meer dan een jaar. Zo werden er onder andere bestellingen gedaan voor het toestel 737 MAX, een variant die lange tijd aan de ketting werd gelegd nadat twee crashes met het toestel in amper vijf maanden aan 346 mensen het leven hadden gekost.

Alibaba

Alibaba kreeg vrijdag al een stevige tik nadat de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal (WSJ) had geschreven dat de Chinese internetreus mogelijk een enorme boete boven het hoofd hangt van de Chinese mededingingsautoriteit. Maandag gaat het aandeel wederom 1,5 procent lager nadat bronnen aan de WSJ meldden dat de Volksrepubliek het bedrijf heeft gevraagd om zijn mediabelangen te verkopen.

De Chinese overheid zou bezorgd zijn over de invloed die Alibaba heeft op de publieke opinie in China. Volgens bronnen zou het de onderneming zien als een grote bedreiging voor de Communistische partij. De overheid zet Alibaba al langer onder druk om zich meer te distantiëren van oprichter Jack Ma. Ma ligt overhoop met de overheid omdat hij zich eerder kritisch uitliet over het Chinese banksysteem en de regulatoren daarvan. De Chinese leider Xi Jinping stak hoogstpersoonlijk een stokje voor de beursgang van de fintechgroep van Alibaba, Ant Group.

Ook oprichter Jack Ma houdt zich 'low profile'. In januari liet hij plots weer een keer van zich horen nadat hij bijna drie maanden niet in beeld was geweest.

