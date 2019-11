Beleggers lopen storm voor Française des Jeux

De Franse overheid privatiseert de staatsloterij via een beursgang en spijst zo de staatskas met 2 miljard euro.

De Fransen verdringen zich om aandeelhouder te worden van hun nationale loterij. Liefst 500.000 kleine beleggers tekenden in op de beursgang van Française des Jeux (FDJ). De staatsloterij begon deze ochtend haar carrière als privébedrijf. Ze maakte haar debuut op de beurs van Parijs tegen 19,90 euro. Die startkoers ging meteen aan diggelen. In het eerste handelsuur trok het aandeel 15 procent hoger.

De Franse regering begon donderdag met de verkoop van haar meerderheidsbelang in FDJ. De operatie spekt de staatskas met 2,1 miljard euro. Particulieren kregen voorrang om in te tekenen en vulden meer dan de helft van het orderboekje.

Deze beursgang is een triomf voor het Franse volk. Bruno Lemaire Frans minister van Economie

'Deze beursgang is een triomf voor het Franse volk', zegt minister van Economie Bruno Lemaire, die de beursgang in april vorig jaar op gang trok. 'De integrale opbrengt stoppen we in een innovatiefonds van 10 miljard euro waarmee we de technologische vooruitgang van Frankrijk zullen ondersteunen.'

FDJ vindt zijn oorsprong in een loterij die werd opgericht in 1933 om gewonde veteranen uit de Eerste Wereldoorlog te helpen. De omzet bedroeg vorig jaar 1,8 miljard euro. Bij sportliefhebbers is het bedrijf bekend als sponsor van de gelijknamige wielerploeg.

België kan hier een voorbeeld aan nemen. Laat de burger deelnemen aan de privatisering van bedrijven die niet noodzakelijk in overheidshanden hoeven te blijven. Vincent Van Dessel Voorzitter beurs van Brussel

'België kan hier een voorbeeld aan nemen', zegt Vincent Van Dessel, voorzitter van de beurs van Brussel. 'Laat de burger deelnemen aan de privatisering van bedrijven die niet noodzakelijk in overheidshanden hoeven te blijven. Daar wint zowel de staatskas als de burger bij.'

Het naar de beurs brengen van de staatsloterij maakt deel uit van de grootste privatiseringsgolf in meer dan tien jaar in Frankrijk. Het is de eerste privatisering sinds 2005. Toen verkocht de regering-de Villepin staatsbelangen in drie autosnelwegen en bracht het 20 procent van Gaz de France naar de beurs.