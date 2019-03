'Beleggers nemen het zekere voor het onzekere'

Beleggers zijn nerveus dat de media-artikels over witwassen in Rusland zullen leiden tot grote boetes. 'En ING heeft natuurlijk zijn verleden tegen', reageert de bankenanalist Bart Jooris.

ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro's laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. Dat blijkt uit interne documenten van de Litouwse bank Ukio bankas, die in handen zijn van het onderzoekscollectief OCCRP en werden gedeeld met de Nederlandse krant Trouw, het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het blad De Groene Amsterdammer.

Het Nederlandse zwaargewicht in de Bel20 gaat woensdag voor de tweede dag op rij onderuit. Dinsdag ging ING 3 procent lager, woensdag gaat er opnieuw 4 procent af.

KBC

Hoe gevoelig beleggers zijn voor de affaire blijkt ook uit het koersverloop van KBC . De Belgische bank-verzekeraar wordt in sommige artikels genoemd als een van de correspondentbanken van Ukio bankas. Het aandeel gaat 2 procent lager.

Woensdagmiddag reageerde KBC prompt met een persbericht. Daarin verduidelijkt het de werking van een correspondentbank. De relatie werd bovendien stopgezet in juli 2010. ‘Het is goed dat KBC meteen gereageerd heeft met een mededeling. Bij ING wachten we nog op een statement', reageert bankenanalist Bart Jooris van Bank Degroof Petercam.

'Verleden tegen'

Waarom reageren beleggers zo heftig op de artikels? ‘De bankaandelen zakken omdat beleggers het zekere voor het onzekere nemen. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar bij ING gezien tot welke boetes een mogelijk geval van witwassen kan leiden. Iedereen weet ook hoe een onderzoeksconsortium te werk gaat: er kunnen de komende dagen nog artikels verschijnen. Wie weet wat daar nog in staat. En in het bijzonder heeft ING zijn verleden tegen.’

‘Het enige wat je als bankenanalist in dit stadium kan doen is de beta (maatstaf voor risico, red.) in de waarderingsmodellen verhogen', vervolgt Jooris. 'Mogelijk zal ik dat doen, maar dat is niet zeker. Ik ben mijn rating van ING nog aan het updaten na de resultaten, die overigens goed waren.’ Voor KBC heeft Jooris een 'opbouwen'-advies.