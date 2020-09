Beleggers onbewogen bij exit Brito

De exitgeruchten over Carlos Brito bij AB InBev leiden niet tot deining op de beurs. De bierreus schippert in de ochtendhandel dinsdag tussen lichte winst en licht verlies.

'We geloven dat een machtswissel weinig impact op de korte termijn zal hebben', zegt Wim Hoste van KBC Securities. 'De focus was in de afgelopen jaren verschoven van groei via overnames naar het vinden van organische groei en we zien dat niet meteen veranderen.'