Beleggers organiseren zich tegen bod op Global Graphics

Voorzitter Guido Van der Schueren toont zich van zijn meest opportunistische kant, oordeelt het beleggersblad Beurstips. Het spreekt over 'truken van de foor' en probeert de delisting van Global Graphics tegen te houden.

Volgens Bart Goemare, de West-Vlaming achter de wekelijkse adviesbrief BeursTips/TuyauxBourse, heeft alvast 10 procent van het aandeelhouderschap zich tegen het bod gekant. Om Global Graphics op de beurs te houden moet 25 procent van de aandelen uit handen blijven van de holding Conagra van voorzitter Guido Van der Schueren. Voormalig voorzitter Johan Volckaerts bezit 16,7 procent van het bedrijf en zal zijn stukken aanbieden aan Conagra.

Vrijdag kwam Van der Schueren een overnamebod van 4,25 euro op de proppen. Zo biedt hij 7,8 procent meer dan de slotkoers voor de publicatie van het bod.

Dat is geen royale premie, maar dat is niet waar Goemare over valt. Volgens hem zit er op lange termijn veel potentieel in de PrintFlat-software die Global Graphics ontwikkelde, en wil Van der Schueren dat potentieel zelf verzilveren. Door de PrintFlat-algoritmen zou lijnvorming bij inktprinters kunnen opgelost worden. 'Omdat het over software gaat zijn de winstmarges enorm,' aldus BeursTips.

Opportunistisch

Goemare heeft het tegen zijn lezers over een 'kerngezond technologiebedrijf zonder schulden dat groeit als kool en waar het beste nog moet komen!' Van der Schueren biedt 7,5 keer de bedrijfskasstroom die Goemaere in 2018 verwacht. Volgens Goemare worden vergelijkbare bedrijven verhandeld tegen het dubbele van die waardering.

Hij brengt ook in herinnering dat de voorzitter van Global Graphics in het verleden al Artwork Systems van de beurs haalde voor een spotprijsje. Dat bleek althans enkele jaren later toen hij een monsterwinst kon neerzetten bij een verkoop aan het Gentse Esko. 'Ongetwijfeld is het plan om op termijn door te verkopen of terug naar de beurs te brengen (tegen een hogere prijs, nvdr),' vermoedt Goemare.