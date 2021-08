Beleggers tobben over afkoeling China

De Chinese economische groei vertraagt meer dan verwacht. Het statistiekbureau van de Volksrepubliek zegt dat het economische herstel 'instabiel' is.

Nadat de Europese beurzen de afgelopen twee weken louter stijgingen hebben laten zien, noteren de aandelenbeurzen op het oude continent maandag met verlies. De oorzaak voor die trendbreuk moet worden gezocht in slecht nieuws over China, want daar lijkt de economische groei te vertragen.

Zo klommen de detailhandelsverkopen in juli met 8,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat was een stuk lager dan de expansie van 10,9 procent die economen voorzagen.

Uit de data blijkt dat de groei van uitgaven vertraagde over de hele breedte, van kleinere aankopen zoals cosmetica tot grote aankopen zoals een nieuwe auto. De cosmeticasector tekende een van de laagste groeivoeten op: de verkopen stegen met slechts 2,8 procent. De verkoop van auto's, de grootste component van de detailhandelsverkopen qua waarde, was de enige categorie die een daling optekende. De verkoop van wagens zakte met 1,8 procent.

Ook de onlineverkopen vielen tegen. Die klommen met slechts 4,4 procent en dat is ver beneden een gemiddelde expansie van 21 procent in de jongste vijf jaar. Verder klom de industriële productie in de Volksrepubliek met 6,4 procent, terwijl de consensusschatting op 7,9 procent lag.

Maar beleggers liggen niet alleen wakker van de economische cijfers. Het Chinese statistiekbureau zegt dat het economische herstel 'nog altijd onstabiel' is. Dat is volgens de cijferaars het gevolg van de oplopende coronabesmettingen en de overstromingen in het land.