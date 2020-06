Beleggers vragen kortere handelsdag Londense beurs

Beleggers kunnen nu op de beurs van Londen aandelen verhandelen van 8 uur tot 16.30 uur lokale tijd. Londen heeft net als de beurzen op het Europese vasteland een langere handelsdag dan de beurzen van New York en Tokio. Daarom heeft de London Stock Exchange aan beleggers gevraagd of een aanpassing van de handelsuren wenselijk is.