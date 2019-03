Beleggers vrezen voor recessie

De Aziatische markten kenden hun slechtste beursdag van het jaar. Tokio ging 3 procent onderuit.

Na de ruime verliezen vrijdag in Europa (-1,8%) en de VS (-1,9%) slaat de recessievrees ook toe in Azië. De beurs van Tokio ging 3 procent onderuit, de andere Aziatische markten verloren 1,9 procent - de slechtste prestatie sinds Kerstmis.

Het is uitkijken hoe rood de Europese beurzen kleuren bij de opening om 9 uur.

Wereldwijd verslikken beleggers zich in de opeenstapeling van slechte economische signalen. De Europese economie lijkt weer te vertragen en de Duitse tienjaarsrente is voor het eerst sinds 2016 weer onder nul gezakt.

In de Verenigde Staten is de rentecurve voor het eerst sinds 2007 omgekeerd, waarbij de driemaandsrente hoger is dan de tienjaarsrente. In het verleden was dit al vaker de voorbode van een recessie.

De rentes duiken lager omdat beleggers door de recessievrees in groten getale een veilige haven zoeken in obligaties. In Australië belandde de tienjaarsrente op het laagste peil ooit.