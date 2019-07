Beleggers hebben recessievrees

Maandag nabeurs deed ook CEO Martin Bruderm├╝ller zijn duit in het zakje. 'De G20-top van juni heeft duidelijk aangetoond dat we in het tweede halfjaar niet op een snelle verbetering moeten rekenen.', zei de CEO. BASF gaf maandag een winstwaarschuwing af, de bedrijfswinst zal in 2019 met zo'n 30 procent slinken. Het Amerikaans-Chinese handelsconflict hakt er flink in bij het chemiebedrijf.