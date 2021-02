'Beleggers worden minder kritisch bij zoveel geld'

Tesla herinnert zeepbelexperts aan de vroegere gekte in spoorwegaandelen: een nieuwe technologie die moeilijk te waarderen is en veel enthousiasme genereert.

Door de overvloed aan geld dat de markten overspoelt, zit er ‘lucht in de prijzen’ van beleggingsactiva. Maar dat betekent nog niet dat er een algemene zeepbel is of dat tegendraads zijn loont, stellen vier zeepbelexperts.

Nu professionele beleggers elkaar bekampen met hun eigen gelijk - de een ziet een ‘epische zeepbel’, de ander stelt dat het allemaal meevalt als je het in de juiste context ziet - proberen economieprofessoren die financiële zeepbellen bestuderen een en ander te duiden vanop de nodige afstand. Aan opmerkelijke fenomenen alvast geen gebrek, gaande van koersexplosies als die van GameStop of Tesla tot de boom in cryptomunten, blancochequebedrijven of hysterische beursintroducties.

Volgens Didier Sornette, de directeur van het Financial Crisis Observatory, dat maandelijks een ‘Gobal Bubble Status’-rapport uitbrengt, hebben we nog maar pas een zeepbel achter de rug. In februari-maart vorig jaar, net voor de coronacrisis de beurzen van hun wolk haalde, stonden de knipperlichten in Sornettes zeepbelobservatorium op rood.

‘Op dat moment waren er heel significante zeepbelsignalen in diverse hoeken van de markt. De coronacrisis was louter de trigger voor een terugval die onvermijdelijk was, gezien het onhoudbare traject van de markt’, zegt Sornette. Hij schrijft de zeepbel toe aan de jarenlange stimulus door centrale banken, wat de rendementen op schuldpapier onder nul duwde. De stormloop op alternatieven leidde tot magisch ‘leviterende markten, blind voor mogelijke problemen’, aldus Sornette.

Grondstoffen

Na de coronacorrectie doken vanaf augustus hier en daar alweer zeepbelsignalen op. ‘Eerst in de obligatiemarkt, dan in grondstoffen’, stelt Cornette. Andermaal was de forse interventie van sussende centraal bankiers volgens hem de oorzaak. Intussen is hij ervan overtuigd dat de centrale bank - hij noemt specifiek de Amerikaanse Fed - zich tot doel heeft gesteld ‘de financiële markten te stuwen en zo aan iedereen te signaleren dat alles goed gaat’. ‘Tel daarbij de budgettaire stimulus - van president Joe Bidens pakket van 1.900 miljard dollar, groene investeringen, het Europese herstelfonds - en mijn verwachting is dat de markten verder leviteren.’

Met overheden die over elkaar struikelen om te tonen hoe groen ze zijn, krijg je een perfecte golf waarop een aandeel als Tesla kan surfen. Didier Sornette Directeur Financial Crisis Observatory

Erik Kole, assistent-professor aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam, durft te spreken van een ‘zeepbelklimaat’ op de markten. ‘Door de toevloed aan geld die centrale banken creëren, komt er makkelijk lucht in allerlei prijzen. Centraal bankiers proberen beleggers aan te sporen goede economische projecten te financieren, maar de vraag is of er voldoende geschift wordt. Mensen worden minder kritisch als er zoveel geld voorhanden is.’

‘Kijk naar de boom in cryptomunten’, vervolgt Kole. ‘Ik zie daar een gelijkenis met de Franse ‘Mississippi Bubble’ van begin 18de eeuw. Die kwam evengoed neer op een herdenking van het financiële systeem en de overheidsfinanciën, maar eindigde in een crash. Tesla herinnert dan weer aan de vroegere gekte in spoorwegaandelen: een nieuwe technologie die moeilijk te waarderen is en veel enthousiasme genereert.’

Innovaties

Ook Rik Frehen, professor economie aan de Tilburg University, wijst op de gevoeligheid van innovaties voor zeepbellen. ‘Het is daarom gevaarlijk te zeggen dat de hele markt overgewaardeerd is. Het gaat om segmenten, zoals de internetaandelen eind jaren 90 of vroeger de spoorwegen. Een zeepbel betekent een overgewaardeerde prijs, die losstaat van de fundamentele waarde. Maar omdat de rente vandaag erg laag is, zijn alle toekomstige winsten van beursgenoteerde bedrijven meteen aantrekkelijker. Dat stuwt de koers, zodat het moeilijk te zeggen is of er nu een zeepbel in aandelen is.’

Toch is er volgens Kole iets vreemds aan de hand. De koers-winstratio van een aandeel - de koers gedeeld door de winst per aandeel - is een veelgebruikte maatstaf voor de prijs van een aandeel. Hoe hoger de ratio, hoe duurder - en risicovoller - een aandeel.

‘De typische koers-winstratio is geen natuurwet’, legt Kole uit. ‘Hij is afhankelijk van de risicobereidheid van de maatschappij, die kan veranderen doorheen de tijd. Een maatschappij met veel jonge, sparende mensen kan een hoger risico aan (omdat die een langere beleggingshorizon hebben, red.) en dus een hogere koers-winstratio. Maar in het Westen heb je net verouderende maatschappijen, met ouderen die hun spaargeld opgebruiken. Je zou hier dus een dalende koers-winstratio moeten zien, geen stijgende zoals we vandaag hebben.’ Een knipperlicht.

Inflatierisico

Voor cryptomunten als de bitcoin loeien de sirenes. Frehen waarschuwde in 2017 al voor een klassieke tulpenzeepbel in cryptomunten. ‘De zeepbel is daarna ook geknapt, maar intussen zijn de prijzen opmerkelijk genoeg meer dan hersteld. Serieuze beleggers kijken er nu naar omdat er weinig renderende alternatieven zijn én omdat centrale banken massaal geld bijdrukken en zo het inflatierisico aanwakkeren. Via inflatie kunnen die de groeiende schuldenberg uithollen, maar het zet beleggers er ook toe aan te investeren in reële activa als aandelen en vastgoed.’

En in cryptomunten, die geen enkele cashflow genereren en volgens Frehen dan ook heel moeilijk te waarderen zijn. Hij blijft erbij dat de wild schommelende bitcoin niet in staat is de klassieke, drievoudige rol van geld te spelen: als betaal-, reken- en oppotmiddel. Dat hield de munt niet tegen dinsdag - daags nadat Elon Musks Tesla fors in bitcoins had geïnvesteerd - door te stomen richting 50.000 dollar.

De enige reden om in de bitcoin te beleggen is om hem te verkopen aan een grotere gek die er meer voor wil betalen. Robert Jarrow Professor Economie Cornell University

Volgens Robert Jarrow, professor economie aan de Cornell University, zijn cryptomunten alvast perfect geschikt om via een statistische test te bepalen of ze zeepbelgedrag vertonen. Het achterliggende idee is als volgt: als ze zich gedragen als een oneerlijk casinospel - waarbij wie blijft spelen op de lange termijn al zijn geld verliest aan het huis - is er sprake van een zeepbel. Wat blijkt? Vijf van de acht onderzochte cryptomunten, waaronder de bitcoin, vertonen onomstotelijk zeepbelkenmerken. ‘De enige reden om in de bitcoin te beleggen is om hem te verkopen aan een grotere gek die er meer voor wil betalen. Op lange termijn zal het imploderen’, zegt Jarrow.

Groene zeepbel

Rest de vraag hoelang een zeepbel kan groeien, en of het een goed idee is er tegenin te gaan. ‘Ga niet in tegen de hype’, waarschuwt Sornette. Hij ziet parallellen tussen Tesla en ‘de enorme groene zeepbel van 2003-2007’, die volgens hem net als nu gevoed wordt via subsidies en voluntaristische overheden. ‘Met overheden die over elkaar struikelen om te tonen hoe groen ze zijn, krijg je een perfecte golf waarop een aandeel als Tesla kan surfen. Zo’n golf kan lang voortrollen, tot er iets negatiefs gebeurt waardoor mensen hun aandacht op iets anders richten.’

Ook de stimulerende schuldgroei kan volgens Sornette nog even doorgaan. ‘Het normaal schuift gewoon op. Van de 60 procent schuldgraad voor eurolanden die het verdrag van Maastricht stipuleert naar 100 procent vandaag en 120 procent morgen.’

Academisch onderzoek bevestigt trouwens dat ‘riding the bubble’ - het meesurfen op een zeepbel - een lucratieve strategie is voor een belegger. Theoretisch gezien zouden er geen zeepbellen mogen zijn, omdat iedereen alert is voor het knappen van de zeepbel en daardoor eerder dan de rest van de trein wil springen. Daardoor kan de trein nooit vertrekken.