Beleggersactivist verdient fors aan postverkiezingsrally

De Amerikaanse beleggersactivist Dan Loeb heeft voor zijn klanten 400 miljoen dollar verdiend door de aandelenposities uit te breiden net voor de presidentsverkiezingen.

Daniel Loeb, een verwoed surf- en yogaliefhebber die opgroeide in het zonnige Santa Monica, vergelijkt de op- en neergaande bewegingen van de beurs vaak met de golven die hij als surfer tegenkomt. Met zijn hefboomfonds Third Point, waarvan de naam verwijst naar een surfplek in het Californische Malibu, surfte hij zopas erg succesvol mee op die beursgolven.

De CEO en de chief investment officer van Third Point, zeg maar de hoofdverantwoordelijke voor de beleggingsstrategie, zette in op een van de strafste 'postverkiezingsrally's' uit de moderne beursgeschiedenis. Sinds de verkiezingen van 3 november trok de S&P500-index 6 procent hoger.

In de aanloop naar de verkiezingen liep de nervositeit op de beurs hoog op. Tussen midden oktober en 2 november nam de Amerikaanse S&P500-index een duik van 6 procent. Veel andere fondsbeheerders namen een afwachtende houding aan. Niet Loeb. In die periode begon hij de beleggingen in aandelen net op te voeren, leren rapporten en een aandeelhoudersbrief die Financial Times kon inkijken. In een videocall met klanten legde Loeb uit dat de beurzen na verkiezingen eerder stijgen dan dalen. Hij deed daarbij een beroep op research en historische data.

Loeb kreeg gelijk. Alleen al tussen 1 en 4 november trok zijn fonds 4,3 procent hoger, een stevige vierdaagse return voor een hefboomfonds dat ook kapitaalbescherming hoog in het vaandel draagt. Loeb is ook een bekende bezitter van aandelen Walt Disney DIS -0.73%, dat stevig hersteld is door optimisme over een Covid-19-vaccin en over de normalisering van de wereldeconomie in 2021.

Brieven naar CEO's

Hoewel Loeb nu opvalt als 'market timer', heeft hij vooral een reputatie opgebouwd als aandeelhoudersactivist. Hij stuurt niet alleen brieven naar zijn klanten, maar ook naar CEO's van beursgenoteerde bedrijven. Zo kreeg Disney-CEO Robert Chapek vorige maand een brief van Loeb met de vraag om de jaarlijkse dividenden van 3 miljard dollar definitief op te bergen. Terwijl activisten doorgaans azen op aandeelhoudersbonussen, drong Loeb in die brief aan op het omgekeerde. 'Hou het geld in het bedrijf en investeer in streaming. Zo krijg je op termijn een gelijkaardige waardering als Netflix', klonk het. Disney schortte in de lente het dividend tijdelijk op door covid.

Loeb, die volgende maand 59 wordt, controleert een slordige 13,5 miljard dollar aan activa via zijn New Yorkse fonds.

Loeb had ook al op school een grote mond, waardoor hij het slachtoffer werd van pesterijen. Hij betaalde een klasgenoot 25 dollarcent per dag om hem te beschermen tegen de pesters, zo gaat het verhaal.

Toen Loeb 5 à 6 jaar was, geraakte hij naar eigen zeggen gefascineerd door beleggen. Volgens hem kwam dat door het ondernemersbloed dat door de aderen van zijn familie - joodse immigranten - stroomde. Toen Loeb op 1 juni 1995 op 33-jarige leeftijd met zijn begon, slaagde hij erin 3,4 miljoen dollar startkapitaal bijeen te rapen bij vrienden en familieleden. Vandaag controleert de Amerikaan die volgende maand 59 wordt een slordige 13,5 miljard dollar aan activa via het New Yorkse fonds. Zijn persoonlijke vermogen schat Fortune op 2,9 miljard dollar.