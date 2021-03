Beleggingsbladen lopen niet warm voor Club Brugge

Alleen voor speculatief ingestelde beleggers of voor de fans, zegt De Belegger over de beursgang van Club Brugge. Niet intekenen, zegt Test-Aankoop Invest.

De inschrijvingen voor de beursgang van Club Brugge lopen tot donderdagmorgen. De aandelen kosten tussen 17,5 en 22,5 euro. Vrijdag vindt de eerste handelsdag plaats. Analistenrapporten zijn voor het grote publiek niet beschikbaar, beleggingsbladen uiteraard wel.

De Belegger wijst erop dat Club tegen het midden van de prijsvork tegen 1,9 keer de omzet en 3,7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) naar de beurs trekt, ratio's die vergelijkbaar zijn met het Nederlandse beursgenoteerde Ajax . 'Dat oogt niet zo duur, maar de inkomsten zijn onvoorspelbaar', zegt het blad.

De Belegger licht er nog een specifiek risico uit. 'Veel clubs zijn in handen van steenrijke magnaten die al genoeg verdienden en hun investering in voetbal als 'speelgeld' zien. Wilt u beleggen aan de zijde van een investeerder die het niet erg vindt geld te verliezen? Zelfs goed menende ondernemers worden vaak meegezogen in een opbod van transferbedragen en spelers- en makelaarslonen.'

Volgens De Belegger is dat ook de reden waarom zoveel voetbalclubs - in tegenstelling tot Club - verlieslatend zijn en waarom voetbalaandelen vaak ontgoochelen. 'Het aandeel is alleen geschikt voor speculatief ingestelde beleggers of fans van Club Brugge', besluit De Belegger.

Wanneer lucratief massafeest?

'Ondernemen is risico's nemen, maar hier zijn de risico's wel erg groot', stelt Mister Market Magazine. 'Kan Club de knappe cijfers van 2020 stelselmatig verbeteren? Ja, als het jaarlijks de Champions League haalt en nu en dan de tweede ronde haalt. Club moet ook scoren op de transfermarkt. Het is ook te hopen dat de jonge voetbalsterren geen blessures oplopen en dat Anderlecht niet te gauw zijn oude glorie terugvindt. Het is ook de vraag wanneer voetbal postcorona weer een lucratief massafeest kan worden en of het nieuwe stadion effectief gebouwd kan worden zoals gepland.'

'Voor onze beurscultuur is deze operatie een geschenk uit de hemel. Ze doet de spaarder verder kijken dan zijn verlieslatend spaarboekje. Maar of dit een goede langetermijninvestering is voor de kleine belegger valt nog te bezien. Club Brugge trekt billijk geprijsd naar de beurs, maar er is weinig marge', zegt Mister Market Magazine.

Test-Aankoop Invest maakt niet te veel woorden vuil aan de eerste beursgang van een voetbalclub op de Brusselse beurs. 'We staan niet te springen om in te tekenen. Voetbalclubs blijken zelden een goede belegging.'