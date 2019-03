Belgen bouwen Nederlandse kerk om tot zorgappartementen

Het beursgenoteerde Care Property Invest gaat in Tilburg een kerk met aanpalende pastorie ombouwen tot een zorgresidentie.

Care Property Invest heeft de Margaritha Maria Alacoquekerk in Tilburg - bouwjaar 1922 - gekocht. De kerk en de pastorie wordt omgebouwd tot 27 zorgappartementen en een centrum voor herstelverblijf met 11 kamers.

De totale investeringskost bedraagt 8 miljoen euro. De uitbating zal vanaf de gebeuren door Vandaegh Nederland op basis van een langetermijnhuurovereenkomst met een minimale looptijd van 20 jaar. De oplevering is voorzien in de tweede helft van 2020. Het gebouw is sinds januari 2016 zijn kerkelijke functie kwijt.