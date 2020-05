Belgen kopen massaal Bel20-aandelen tijdens coronacrisis

Beleggers hebben tijdens de coronacrisis tot vijfmaal meer Bel20-aandelen verhandeld dan normaal. De aankopen waren veel groter dan de verkopen.

De coronacrisis heeft de Belgen aangezet tot actie op de beurs, blijkt uit een studie van de beurswaakhond FSMA. Particuliere beleggers verhandelden tussen 24 februari en 30 april tot vijfmaal meer Bel20-aandelen dan op een gemiddelde dag in 2019.

De aankopen waren veel groter dan de verkopen. Blijkbaar geloofden beleggers dat steraandelen van de Brusselse beurs goedkoop waren. Bijna 140.000 beleggers kochten tussen 24 februari en 30 april voor 1,54 miljard euro Bel20-aandelen en verkochten voor 908 miljoen zulke aandelen. Ze investeerden dus een nettobedrag van 635 miljoen in aandelen van grote Belgische ondernemingen.

Timing

De aankopen waren het grootst in de week van 9 tot 13 maart en in de week van 16 tot 20 maart. De timing van beleggers was relatief goed, want de Bel20 bereikte een dieptepunt op 17 maart.

De verkopen waren het grootst in de week van 24 tot 28 februari, bij de start van de coronacrisis. Maar de Belgen hebben ook veel aandelen verkocht tegen lage koersen in de week van 16 tot 20 maart. De nettoaankoop, het verschil tussen de aan- en verkopen, was het grootst in de week van 9 tot 13 maart.

Voorts valt op dat jonge en niet-frequente beleggers veel actiever waren dan normaal. Beleggers jonger dan 35 jaar kochten in de laatste week van maart voor 21 miljoen Bel20-aandelen, tegenover 2 miljoen in de week voor de crisis. Beleggers die minder dan vijf transacties deden in de twee jaar voor de crisis kochten in de tweede week van maart voor 30 miljoen aandelen, versus 3 miljoen net voor de crisis. De actiefste beleggers zijn vijftigers.