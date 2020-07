Belgen kopen voor recordbedrag beursgenoteerde aandelen

Beleggers profiteren van forse koersdaling in februari en maart

De Belgische gezinnen hebben in het eerste kwartaal voor zowat 3,5 miljard euro beursgenoteerde aandelen gekocht. Dat is het grootste bedrag sinds de start van de statistieken in 1999, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

‘Beleggers hebben geprofiteerd van de lagere koersen om kwaliteitsaandelen te kopen’, zegt Erik Joly, de hoofdstrateeg van ABN AMRO België. De coronacrisis deed de Bel20 tussen de piek op 17 februari en de bodem op 17 maart met liefst 40 procent dalen.

Veel Belgen hadden meer tijd om te beleggen, omdat ze tijdelijk werkloos waren of thuiswerkten. Joly zegt dat online brokers daarvan hebben geprofiteerd. Onder meer BinckBank, Bolero en Keytrade zagen het aantal klanten fors stijgen. De Nederlandse broker DeGiro voerde zelfs een wachtlijst in.

Ook veel jongeren hebben de beurs ontdekt. De helft van de nieuwe beleggers die BinckBank en Bolero tussen maart en mei aantrokken, is jonger dan 35 jaar. Er waren volgens Joly nauwelijks paniekverkopen. ‘De verkopers waren een kleine minderheid. Er zijn geen alternatieven voor aandelen, want de rente zal nog lang laag zijn.’ In april zijn beleggers aandelen blijven kopen. Ze kochten toen voor ongeveer 2 miljard beursgenoteerde aandelen.

Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar. Maar de jongste twee maanden is de appetijt voor aandelen wellicht gedaald. Joly: ‘In mei en juni zien we een terugkeer naar de normale toestand. Belggers nemen een eerder afwachtende houding aan.’ Hij verwijst naar de sterke remonte van de aandelenmarkten sinds midden maart.

De Belgische en Europese aandelenmarkten hebben sindsdien ongeveer de helft van hun verliezen goedgemaakt. Het herstel van Wall Street is nog krachtiger. De technologiebeurs Nasdaq bereikte onlangs een recordhoogte.

Te optimistisch

De Bank voor Internationale Betalingen, de bank van de centrale banken, waarschuwde dinsdag dat de beurzen te optimistisch zijn. Centraal bankiers vinden dat de aandelenmarkten te veel vooruitlopen op het economisch herstel. De economische activiteit is nog altijd veel lager dan voor de crisis.

Ondanks het gedeeltelijk herstel van de beurzen boekten veel beleggers aanzienlijke verliezen op hun portefeuille. De gezinnen boekten in het eerste kwartaal een minwaarde van 47 miljard op hun financiële beleggingen. Vooral de portefeuille beleggingsfondsen werd minder waard, omdat de gezinnen veel meer investeren in fondsen dan in beursgenoteerde aandelen. Beleggingsfondsen investeren gemiddeld ongeveer de helft van hun activa in aandelen.