België laat opnieuw shortselling toe

Vanaf dinsdag 19 mei is het weer mogelijk Belgische aandelen te shorten, waarmee beleggers kunnen speculeren op een koersdaling. Het shortverbod heeft fervente voor- en tegenstanders.

De Belgische beurstoezichthouder FSMA trekt de algemene ban op shortselling, die op 18 maart was ingevoerd, na twee maanden weer in. Ook in Frankrijk, Italië, Griekenland, Oostenrijk en Spanje is het weer mogelijk om op die manier te speculeren op een daling van de koersen. Andere landen hadden geen verbod ingevoerd. Een shorter verkoopt aandelen die hij gaat lenen bij een andere partij, in de hoop die later goedkoper terug te kopen. Het koersverschil is zijn winst.

-40% Beurscrash Tussen de piek in februari en het dal in maart zakte de Bel20 met 40 procent.

Met het verbod op nieuwe shortposities wou de FSMA de wanordelijke terugval van aandelen en speculatie 'à la baisse' tegengaan. De toezichthouder had het over een uitzonderlijke maatregel die een verdere destabilisering van de markt moest voorkomen. De Bel20 was midden maart 40 procent gekelderd sinds zijn piek in februari, de snelste neergang aller tijden. De FSMA stelde dat de markt het wegens de pandemie moeilijk had om de impact ervan op de bedrijven correct te beoordelen.

'Veel genoteerde ondernemingen hebben nu een beter zicht op de impact van de Covid-19-crisis en hebben de markt daarover geïnformeerd', verantwoordt de beurswaakhond de opheffing van het verbod. 'Intussen is de marktvolatiliteit fors afgenomen tot het niveau van voor de crisis. De situatie is gestabiliseerd. Er is dan ook geen reden om het verbod te verlengen.'

Paniek en geruchten

Of het shortverbod iets uithaalde, is voer voor discussie. Op korte termijn kan het de negatieve trend en de impact van paniek en geruchten stelpen. Tegenstanders stellen dat een verbod slecht is omdat het de koersen kunstmatig ondersteunt en de vrije prijsvorming verhindert.

De koersevoluties leveren geen bewijs dat het verbod hielp. Integendeel: sinds 18 maart herstelde de Bel20 15 procent en de Parijse CAC40 13 procent. De Nederlandse AEX, waar wél geshort kon worden, ging 26 procent hoger.

‘Het is appelen met peren vergelijken omdat de indexen anders zijn samengesteld, maar over het algemeen kan je concluderen dat er niet zoveel verschil is in sectorprestaties tussen landen waar wél en geen shortverbod was ingesteld’, zegt een trader die zijn naam niet in de pers wil. ‘Grote shorters, zoals hefboomfondsen, hebben bovendien andere manieren om te speculeren op koersdalingen, zoals private contracten met andere partijen, of de ban omzeilen via andere landen. Het verbod heeft geen zin gehad.’

Schaarsere liquiditeit

De pessimisten het zwijgen opleggen leidt ertoe dat iedereen minder geïnformeerd is. En het verhoogt de onzekerheid in de markt. Marco Pagano Professor universiteit van Napels

‘Empirisch bewijs van de voorbije 20 jaar toont aan dat shortsellingverboden noch de koersen ondersteunden, noch de financiële instellingen stabieler maakten’, zegt professor Marco Pagano van de universiteit van Napels, die studies naar het fenomeen deed. ‘Ze hadden bovendien negatieve bijwerkingen: de liquiditeit werd geringer en de kloof tussen tussen de bied- en de laatkoersen werd groter, vooral voor kleinere aandelen. De pessimisten het zwijgen opleggen leidt ertoe dat iedereen minder geïnformeerd is. Het verhoogt de onzekerheid in de markt.’

De verplichting voor shortsellers om sneller hun posities bekend te maken, blijft wel overeind, minstens tot 16 juni. De Europese toezichthouder ESMA verplicht shortposities vanaf 0,1 procent van het kapitaal door te spelen aan de autoriteiten. Voor de crisis lag de drempel op 0,2 procent. De drempel om zich ook publiek te outen als een shortseller blijft 0,5 procent van het kapitaal.

Dit zijn de meest geshorte aandelen in Brussel:

1. Biocartis: 2,46% van het kapitaal

2. Celyad: 1,98%

3. Barco: 1,60%

4. Solvay: 1,17%