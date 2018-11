Belgisch team overleeft ontslagronde Berenberg

Volgens het persbureau Bloomberg verdwijnen minstens 50 banen bij de aandelen-afdeling van de zakenbank met thuisbasis in Hamburg. Zowel sales-mensen als analisten werden gevraagd hun bureau op te ruimen, de meesten onder hen werken in de Londense City.

Aanwervingsgolf

Het is al even geleden dat Berenberg een nieuw Brussels aandeel begon op te volgen. In het eerste halfjaar zetten de analisten bijvoorbeeld voor de eerste keer hun tanden in Biocartis, Barco, en Recticel.

Het bedrijf zelf erkent dat het aantal werknemers in die bedrijfstak herleidt wordt naar het niveau van 2017, maar geeft geen cijfers. In totaal werken er ongeveer 1.600 mensen bij Berenberg, in alle vestigingen samen. Ongeveer 350 daarvan werken in Londen, aldus Financial Times.