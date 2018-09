Belgische aandelen sinds januari in het verdomhoekje

De Bel20 heeft met een verlies van bijna 3 procent een rotweek achter de rug. Ook veel kleinere aandelen op de Brusselse beurs hebben het hard te verduren.

Ook over de voorbije week hielden de groeimarkten beleggers uit hun slaap. Turkije blijft afrekenen met een kapitaalvlucht door bezorgdheden over het monetair beleid. Ook Argentinië ziet haar munt kelderen. Het Zuid-Amerikaanse land heeft een noodlening van 50 miljard dollar gevraagd aan het Internationaal Muntfonds (IMF). Dinsdag kwam de Zuid-Afrikaanse rand zwaar onder druk omdat het land in het tweede kwartaal in een recessie belandde.

De Bel20 sloot gisteren voor de zevende dag op rij lager. Op een week ging er bijna 3 procent af, wat het verlies sinds begin dit jaar op afgerond -9 procent brengt. Wat is er aan de hand? 'Door de jarenlange stierenmarkt zijn de waarderingen niet goedkoop,' zegt Johan Van Geeteruyen, fondsbeheerder van Degroof Petercam AM. 'Bovendien zweven er heel wat donderwolken boven de markt met de handelsspanningen en de eurokritische regering in Italië. De bedrijfsresultaten in Europa waren wel goed maar je zag vaak dat de winstmarges slonken. Daarom beslissen veel beleggers om even aan de kant te gaan staan.'

Bankaandelen wegen op Bel20

Het beursplaatje van de Belgische bedrijven oogt somber. Sinds de piek op 22 januari is de Bel20 13 procent van haar waarde kwijt. Het waren vooral de bankwaarden die op de index wogen. KBC zakte sinds de Bel20-piek 18,6 procent. ING deed het nog een pak slechter met een verlies van 33,5 procent. De hele Europese banksector staat onder druk. Enerzijds is er de lage rente die aan de inkomsten van de banken peuzelt. De rente op 10-jarig Belgisch staatspapier staat met 0,735 procent op hetzelfde lage peil als op 22 januari.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Daarnaast is de Turkse crisis een molensteen om de nek. ING had op het eind van het tweede kwartaal in totaal 15,4 miljard euro aan leningen uitstaan in Turkije. De vrees voor besmettingsgevaar deed beleggers uit financiële aandelen vluchten.

Een ander zwaargewicht met een povere prestatie is drankengigant AB InBev (-17,6%). De halfjaarresultaten van de brouwer konden niet overtuigen door tegenvallende verkopen in de VS. AB InBev is ook blootgesteld aan het valutarisico in enkele groeilanden zoals Brazilië en Argentinië.

Rally is nog mogelijk

Bij goed nieuws uit Italië kunnen we nog een mooie rally zien. johan van geeteruyen fondsbeheerder Degroof petercam AM

Stefaan genoe, aandelenanalist bij Degroof Petercam, merkt op dat dit jaar vrij dramatisch was voor defensieve aandelen. 'Aandelen van bedrijven zoals Bpost en telecomsector hebben dit jaar zwaar afgezien,' zegt hij. 'Normaal worden die bestempeld als goedehuisvaderaandelen. Dit jaar was daar niks van te merken.' De telecomsector deed het slecht ondanks puike halfjaarresultaten. De reden is de vrees voor een vierde mobiele speler die de kop opstak. Bpost betaalde het gelag voor de problemen bij de Amerikaanse dochter Radial die het voor 700 miljoen euro overnam.

Greenyard schoot echter de hoofdvogel af met een verlies van 61,8 procent sinds de jaarpiek. Het fruit- en groenteconcern vaart door een perfecte storm. Stevige concurrentie, de extreme droogte en een mogelijke listeriabesmetting in een van de fabrieken zorgen niet voor een aantrekkelijk investeringsverhaal.