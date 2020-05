Belgische bedrijven voeren schoorvoetend keuzedividend in

Vastgoed van Texaf aan de Congostroom. Via een keuzedividend wil de holding meer geld overhouden om in nieuwe projecten te investeren.

Door de coronacrisis bieden meer bedrijven dan gebruikelijk een keuzedividend aan. Zo kunnen ze meer centen in het bedrijf houden en hun balans versterken.

Op de Amsterdamse beurs is een keuzedividend al jaren ingeburgerd. Bedrijven als Shell, Unilever of Philips bieden ieder jaar de keuze tussen een uitkering in cash of in nieuwe aandelen. De keuze voor aandelen levert een win-winsituatie op. Beleggers die hun opbrengst herinvesteren, besparen zich de makelaarskosten en kunnen de nieuwe stukken meestal iets goedkoper verwerven dan tegen de beurskoers. De bedrijven zien minder cash wegstromen.

Op het Brusselse koersenbord lieten tot nu toe bijna alleen de Gereglementeerde Vastgoedgroepen (gvv’s) die keuze. Zij zijn wettelijk verplicht 80 procent van hun winst uit te keren en kunnen dus niet zelf beslissen hoeveel centen ze in de vennootschap houden. Via een keuzedividend krijgen ze meer middelen om te groeien of kunnen ze hun schuldgraad verlagen.

De coronacrisis leidt nu tot een schuchtere ommekeer in Brussel. Door de onzekerheid over de cashflows en de twijfels of de banken de kredietkraan openhouden, hebben al 23 bedrijven beslist het dividend te schrappen of te verlagen. Sommige ondernemingen kiezen voor een keuzedividend. Zo belonen ze toch nog de aandeelhouders, maar houden ze cash in het bedrijf.

Het keuzedividend maakt het mogelijk de gevolgen van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken. Ter Beke

Ter Beke laat voor de eerste keer de keuze tussen cash of aandelen. De vleeswarengroep liet de jaarprognose varen, maar behoudt het royale brutodividend van 4 euro. De familie Coopman, die twee derde van Ter Beke controleert, kiest voor de aandelen. Dat bespaart de maker van de Come a Casa-gerechten minstens 3,3 miljoen euro. ‘Dat maakt het mogelijk de gevolgen van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken’, benadrukt Ter Beke.

Congo

Ook Texaf biedt een keuzedividend. Vorige week verhoogde De Belegger het advies voor de verhuurder van luxevastgoed in Congo tot ‘kopen’. ‘Zowat 85 procent van de huurders zijn bedrijven, overheidsinstellingen en ambassades die hun personeel huisvesten. De groei van de inkomsten met 5 procent in het eerste kwartaal toont weerbaarheid’, stelt het beursblad. Texaf verhoogt de coupon met een vijfde. Meerderheidsaandeelhouder Philippe Croonenberghs herinvesteert minstens de helft van het dividend.

Gimv heeft al ervaring met een keuzedividend. Aandeelhouders die voor cash kiezen, zien hun belang bij zulke operaties telkens verwateren. De Vlaamse overheid koos in het verleden deels voor cash, waardoor haar participatie verkleind is tot 26,8 procent. Op 20 mei legt de investeringsmaatschappij jaarcijfers voor, maar ze herbevestigde alvast het dividend van 2,50 euro bruto. Daar blijft na aftrek van 30 procent roerende voorheffing 1,75 euro netto van over. Het nettodividend vormt de basis om nieuwe aandelen te verwerven, want ook de overheid eist bij een dividend in aandelen haar deel op.

Vastgoed

Bij de acht Belgische vastgoedgroepen met een keuzedividend koos vorig jaar 57 procent van de aandeelhouders voor een dividend in aandelen. De gvv's bieden meestal forse kortingen om beleggers te overtuigen hun cash te herinvesteren. Bij Intervest Offices & Warehouses bedraagt de korting 13 procent tegenover de huidige koers. De logistieke speler WDP hanteert een soldenprijs van 5 procent. De familie De Pauw van WDP opteert alvast voor de aandelen. Bij de andere namen zijn de kortingen nog niet bekend.