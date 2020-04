Belgische beleggers somberder dan ooit

'De combinatie van de lockdown en de kelderende beurzen hebben zwaar ingehakt op het vertrouwen van beleggers', zegt ING. De beleggersbarometer van de bank zakte in maart met liefst 42 punten tot 58 punten. Dat is het laagste peil sinds de start van de enquête in 2004.

Nooit eerder waren de beleggers somberder over de groeivooruitzichten. Liefst 64 ziet de economische toestand in België in de komende drie maanden verslechteren. Het valt op dat Nederlandstaligen veel negatiever zijn dan Franstaligen. ING merkt op dat dat fenomeen zich in het verleden bij elke recessie voordeed. 'Dat is vermoedelijk omdat het aantal banen in de meer conjunctuurgevoelige privésector in Vlaanderen hoger is dan in het zuiden van het land.'