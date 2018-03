'Belgische beurs te vaak genegeerd in buitenland'

De zakenbank Berenberg houdt de Brusselse beurs vanuit Londen steeds nauwlettender in de gaten. Barco werd op een conferentie tot analistenfavoriet verklaard.

Al meer dan een jaar is Berenberg bezig met het ene na het andere Belgische bedrijf toe te voegen aan het takenpakket van hun analisten. Recent nog lanceerde een eerste koopadvies van hen de koers van diagnosticabedrijf MDxHealth.

De zakenbank meent een gat in de markt ontdekt te hebben. Het haalt de banden aan met het management van middelgrote beursgenoteerde bedrijven, en brengt hen in contact met investeerders van het kaliber Fidelity, BlackRock of GLG Partners. Dat doet op met luxueuze netwerkevenementen, zoals bijvoorbeeld afgelopen zomer aan het Albertplein in Knokke.

Stock pickers

Berenberg is van oorsprong Duits, maar heeft tegenwoordig de grootste voetafdruk in Londen. 18 Belgische bedrijfsleiders en financieel directeurs staken begin deze week samen het Kanaal over. Gewapend met een pakketje slides spraken zij daar met de analisten en investeerders met de diepste zakken.

Berenberg kreeg zo'n line-up samengesteld, omdat de bank een reputatie opbouwde door de vuurkracht die het tentoon spreide bij enkele grote recente deals. Tegenwoordig zijn er weinig obligatie- of aandelenoperaties waar zij niet tussen zitten. Tegelijkertijd zijn ze groot genoeg om ook mee te werken aan de beursgang van Siemens Healthineers die vrijdag in Frankfurt plaatsgreep.

'Belgiƫ is gekend voor chocolade, bier en z'n voetbalteam,' vatten de analisten de Belgian Conference achteraf samen. 'Maar investeerders en buitenlandse zakenbanken negeren vaak de Belgische aandelenbeurs. Internationale beleggers hebben te weinig de kans om interessante Belgische aandelen te ontdekken.'

Terwijl Belgische teams uitdunnen of op andere manieren besparen, werpt Berenberg zich op als ambitieuze stock picker. Uiteindelijk wil de analistenploeg een waaier aan research aanbieden die bij de grootste drie van Belgiƫ hoort. Daarvoor moet het grofweg 80 verschillende aandelen behandelen, en vroeg of laat ING voorbij steken.

Koopadviezen

Acht bedrijven die in Londen aanwezig waren kregen nog een aandelenadvies van Berenberg, maar staan dus duidelijk wel op de radar. Van de tien anderen krijgt Barco het luidste koopadvies mee. De winst per aandeel zou er in de komende drie jaar telkens met 20 procent moeten groeien, nu de producent van o.a. cinemaprojectoren is verveld tot winstgevende nichespeler.

De upgrade-golf van projectoren met Xenon-lampen naar de verbeterde lasertechnologie is volgens Berenberg onvermijdelijk, en zal ook het bovenste lijntje - de omzet - omhoog helpen. Een bedrijf waarbij 'de meest winstgevende producten ook het meeste groeien' is bovendien de droom van elke belegger. Overnames verwacht Berenberg niet, dus kan de opstapelende cash wel eens aan een hoger tempo uitgekeerd worden aan de eigenaars van het Barco.