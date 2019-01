Belgische biotech start 2019 met goednieuwsshow

Net voor ze op op het vliegtuig naar de hoogmis van de sector in San Francisco stapten, bombardeerden enkele Belgische biotech'ers beleggers met een goednieuwsshow.

Vandaag begint in het Amerikaanse San Francisco dé jaarlijkse hoogmis van de biotech: de 37ste Healthcare Conference van de bank JPMorgan in het Westin St. Francis-hotel.

De CEO's van Galapagos (woensdag 20.30 uur, Argenx (donderdag 19 uur) en Biocartis (donderdag 19.30 uur) zullen er een presentatie geven, Mithra-CEO François Fornieri organiseert er 'one-on-ones' met beleggers. Met ook nog Celyad - dat aankondigde de strijd tegen leukemie op te voeren - en Bone Therapeutics zal de Belgische biotech uitstekend vertegenwoordigd zijn.

In aanloop naar de conferentie regende het maandagochtend persberichten van de Belgische deelnemers.

Mithra

Mithra kondigde aan extra potentieel te zien in zijn goudhaantje estetrol (E4), een natuurlijk hormoon. Behalve in het op estetrol gebaseerde Donesta, het potentieel middel voor de behandeling van opvliegertjes in de menopauze, ziet het Waalse bedrijf ook blockbusterpotentieel in PeriNesta, een nieuw kandidaat-geneesmiddel voor vrouwen in de eerste fase van de menopauze.

Mithra stelde ook versneld werk te maken van de laatste klinische testfase voor Donesta en dat onderzoek voor eigen rekening te nemen. Toen Fornieri de plannen om de - dure - laatste fase zelf te bekostigen in september langs zijn neus weg in een interview meegaf, ging het aandeel Mithra nog onderuit. Nu is de beleggersreactie positiever, dankzij het extra ijzer in het vuur genaamd PeriNesta. Het aandeel koerst 7,6 procent hoger naar 24,85 euro.

Biocartis

De grootste klim is echter weggelegd voor Biocartis . De specialist in zaklabo's voor snelle medische diagnoses liet weten de eigen prognoses voor 2018 ingelost of zelfs geklopt te hebben. Dat jaagt het vorig jaar weggezakt aandeel 11 procent hoger naar 11,04 euro, al blijft Biocartis onder de intekenprijs van april 2015 (11,50 euro).

Beleggers zien in de beter dan verhoopte resultaten een signaal dat de strategie van CEO Herman Verrelst om de verkoopploeg vooral in de Verenigde Staten fors uit te breiden, vruchten begint af te werpen.

Galapagos

De grootste stijger in de Bel20 is ook een biotechspeler: Galapagos , met een winst van 3,1 procent. De vaandeldrager van de biotech in de Lage Landen stuurde afgelopen weekend niet minder dan drie persberichten uit. Het belangrijkste meldt dat Galapagos werk maakt van de belofte om het onderzoek naar de zeldzame longaandoening IPF uit te breiden.

Dat middel wordt nu ook ingezet voor een pril klinisch onderzoek, fase 2a, naar patiënten met systemische sclerose (SSc). SSc is een auto-immuunziekte die fibrose - een toe­na­me van bind­weef­sel - in meerdere organen veroorzaakt en heeft een van de hoogste sterftecijfers in reumatische aandoeningen. Voor het onderzoek worden 30 patiënten gerekruteerd.