Belgische coupontrein komt opnieuw op gang

De Belgische beursgenoteerde bedrijven keerden tijdens het dividendseizoen vorig jaar 2,7 miljard euro minder coupons uit. Bijna een op de vijf annuleerde of verlaagde de winstuitkering. Uit schrik voor de ravage die de pandemie zou aanrichten, hielden veel ondernemingen zo veel mogelijk cash op de balans om de storm door te komen. Later op het jaar betaalden enkele toch hun coupon, zoals de chipspecialist Melexis , de lingeriemaker van de Velde en de IT-groep Econocom .

Bankdividenden

De grootste bijdrage komt van KBC . De banken mochten vorig jaar niets uitkeren van de toezichthouder. Een dividend vermindert het eigen vermogen, waardoor de banken minder kredieten kunnen verstrekken. Er gelden nog steeds beperkingen, maar KBC herstart de uitkering met 0,44 euro per aandeel. Als de toezichthouder het toelaat, volgt in november nog een extraatje van 2 euro.

Twee katten in een zak

Ontex kocht in Brazilië en Mexico twee katten in een zak die het bedrijf met loodzware schulden opzadelden. De luiermaker nam officieel nog geen beslissing over de coupon, maar met magere vooruitzichten en een schuldgraad van 3,6 keer de ebitda is er niet veel marge om centen uit de onderneming te laten wegvloeien. Ontex heeft met de banken afgesproken de schuldgraad niet boven 4 te laten stijgen.