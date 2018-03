Belgische shorter Och-Ziff sluit Europees fonds

Shafir kondigt nu de sluiting van het ‘OZ Europe Master Fund’ aan. Dat boekte vorig jaar een rendement van 4,8 procent, en nog eens 1,9 procent in de eerste twee maanden van 2018. Daarmee blijft het ver achter bij het rendement van het hoofdfonds van OZ: 10,4 procent in 2017 en 3,5 procent dit jaarbegin. Ook het Azië-fonds presteerde gevoelig beter. Het Europese fonds zag zijn beheerd vermogen in twee jaar dan ook terugvallen van 900 naar 230 miljoen dollar.

Beleggers kunnen hun kapitaal verhuizen naar het hoofdfonds, dat de Europese strategieën zal uitvoeren. Voor kleinere fondsen zou het beleggerskapitaal teruggestort kunnen worden, schrijft persbureau Bloomberg. Overigens is de uitstroom bij Och-Ziff – dat nog 33 miljard dollar beheert – voorlopig gestopt na de betere prestatie in 2017.

Brussel

Och-Ziff belegt ook in ons land. Het is een van de actiefste shorters (speculeren op een koersdaling, red) op de Brusselse beurs. Momenteel heeft Och-Ziff een shortpositie in drie Brusselse aandelen, waarvan groentemultinational Greenyard de recentste positie is, goed voor 1,88 procent van de uitstaande Greenyard-aandelen. Daarnaast gaat Och-Ziff short op biotechbedrijf Ablynx (0,76%) en zinkgroep Nyrstar (0,51%). Die laatste twee zijn populair bij shorters.