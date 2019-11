Belgische tienjaarsrente zit weer boven 0

In juli trad Belgiƫ toe tot het clubje landen met een negatieve rente nadat de Nederlandse ECB-bestuurder Klaas Knot had gezegd dat de inflatie onmiskenbaar laag was. Hij voegde eraan toe dat de centrale bank klaarstond om in actie te komen. Maar nog voor de uitspraken van Knot was er al neerwaartse druk op de rente door de internationale groeivertraging en door de toenemende economische risico's ten gevolge van de handelsconflicten.