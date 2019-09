Beluga zit op berg cash na verkoop kantoorgebouw

Een moeder-Beluga - een witte walvis - met haar baby in een aquarium in Chicago. De investeringsmaatschappij Beluga heeft bijna al haar belangen verkocht en zit momenteel op een berg cash.

Na de eieractiviteiten doet Beluga ook een kantoorgebouw in Erembodegem van de hand. Wat er met de opbrengst gaat gebeuren, ligt nog niet vast. ‘Wij zijn momenteel erg voorzichtig’, zegt voorzitter Philippe Weill.

Nadat de notering van het aandeel een dag was opgeschort, maakte Beluga maandagavond bekend dat zijn dochteronderneming La Troupette meerdere biedingen heeft ontvangen voor zijn belangrijkste actief, een tot bedrijvencentrum omgevormd kantoorgebouw in Erembodegem. De raad van bestuur heeft besloten die kans te grijpen en het pand te verkopen voor minimaal 1,675 miljoen euro. De transactie wordt naar verwachting voor eind dit jaar afgerond.

Op de verkoop boekt La Troupette, dat voor 90,92 procent in handen is van Beluga, een meerwaarde van 326.000 euro. Tegelijk boekt het voor 354.000 euro uitzonderlijke waardeverminderingen. Samen met de transactiekosten sluit het dochterbedrijf hierdoor het boekjaar wellicht af met een klein verlies van 70.000 euro. De kaspositie van Beluga dikt door de transactie wel aan met 742.000 euro door de terugbetaling van de lopende rekening tussen de twee bedrijven.

Het is de tweede grote desinvestering die Beluga dit jaar doorvoert. In juni verkocht het bedrijf al grotendeels de eierenactiviteit Belovo-Columbus aan Vincent Poujardieu en zijn familie. Die verkoop bracht toen 1,9 miljoen euro op. Met beide transacties speelde Beluga volgens voorzitter Philippe Weill in op opportuniteiten. ‘Wij hebben altijd aan opportuniteiten-engineering gedaan.’

Alle mogelijke opties

Samen met de opbrengst van het gebouw in Erembodegem zit Beluga dus op een flinke berg cash. Dat valt extra op omdat de holdingportefeuille nagenoeg leeg is. Ze omvat alleen nog een klein belang in het Waalse vastgoedbedrijf Neufcour en een groter belang in NRV-Forest and Biomass Fund, dat in bosbeheer investeert.

Wij zijn niet gehaast, we hebben alle tijd. Philippe Weill Voorzitter Beluga

Wat is Beluga van plan? In een persbericht klinkt het dat de raad van bestuur ‘alle mogelijke opties’ bekijkt na de jongste transactie.

Welke richting het uitgaat, kan voorzitter Weill niet zeggen. ‘Het kan van alles zijn, wij zijn Madame Soleil niet. We zwemmen momenteel in de cash, maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik weet dat cash vandaag amper iets opbrengt, maar het laat ons wel toe snel te handelen als er opportuniteiten zijn.’

De tijden zijn echter onzeker en dat noopt hem tot voorzichtigheid. ‘Qua investeringen is geen enkele lijn evident. Maar we zijn niet gehaast, we hebben alle tijd’, beklemtoont hij.

Verdubbeld

De notering van Beluga was maandag opgeschort in afwachting van het persbericht over La Troupette. De handel in het aandeel werd dinsdagmorgen hervat. Bij de eerste fixing kon nog geen koers worden gevormd.

Het aandeel is dit jaar al ruimschoots verdubbeld in waarde. De koersopstoot kwam er nadat in juni de verkoop van de eierentak was bekendgeraakt.