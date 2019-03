Berenberg: 'Ahold Delhaize noteert onterecht tegen premie'

Toenemende concurrentie in Amerika en de Benelux zetten druk op de marges en het marktaandeel van Ahold Delhaize. Dat zegt Berenberg in een kritisch rapport.

Analisten Dusan Milosavljevic en Michelle Wilson van Berenberg hebben het koersdoel van Ahold Delhaize verlaagd van 18,20 naar 17,70. Het beurshuis gaf eerder al een verkoopadvies voor het aandeel. De analisten zijn negatiever over het aandeel dan de consensus. Ze zeggen dat analisten vaak vergeten om de nodige boekhoudkundige aanpassingen (zoals voor pensioenverplichtingen) te doen bij de vergelijking van het bedrijf met zijn concurrenten. Wanneer de beurskenners hiervoor corrigeren, noteert het aandeel tegen een premie van 15 procent boven Carrefour en Tesco.

Maar de aandelenspecialisten van Berenberg zijn ook over de omzet en de winstmarge pessimistischer dan de analistenconsensus. De supermarktketen behaalt circa 60 procent van zijn omzet in het oosten van de VS. Historisch gezien is de concurrentie hier niet zo heftig, maar tegenwoordig komen er steeds meer kapers op de kust. Prijsknallers als Walmart en Kroger zetten daar flink druk op de prijzen. Ook Amazon dreigt op den duur in het vaarwater te komen.

Ahold Delhaize wist vorig jaar in Amerika de prijzen sterker te verhogen dan haar concurrenten en zag een sterke groei van de omzet. Milosavljevic en Wilson denken echter dat het grootste deel van die omzetgroei van de Food Lion winkels kwam. Deze winkels profiteerden sterk van de hamsterinkopen van consumenten die zich voorbereidden voor orkanen. Daarnaast had het supermarktaandeel meewind van de sterke groei van de voedingsindustrie in het land. Deze groei zal mogelijk in 2019 normaliseren.

Jumbo

Ook in de Benelux, waar het bedrijf 30 procent van de omzet behaalt, is er concurrentiedruk. Zo zag de groep haar marktaandeel in Nederland het snelst afnemen sinds het jaar 2000 door de agressieve expansie van prijsvechter Jumbo. Hiermee is Jumbo de grootste concurrent in Nederland. Volgens de analisten staat deze speler er ook financieel sterk voor, waardoor ze genoeg ruimte heeft om ook in België sterk te groeien. Jumbo zegt ook zelf deze ambitie te hebben.